FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7191 пост • 1006 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Телефонные мошенники, обманывающие россиян, изгнаны в WhatsApp

Телефонные мошенники, обманывающие россиян, изгнаны в WhatsApp

Автор:
30 апреля 2023 19:26
Сообщество : Жить в России
Метки: WhatsApp   мошенники   подмена телефонного номера   
515
1

Борьба властей с подменой телефонных номеров принесла свои плоды: большая часть мошеннических звонков перешла в WhatsApp. В «Вымпелкоме» призвали продолжить борьбу и блокировать иностранные мессенджеры, не соблюдающие российские законы.


Телефонные мошенники переключитесь на WhatsApp
Мошеннические звонки с подменой телефонного номера в значительной степени (порядка 90%) перешли из обычных телефонных сетей в WhatsApp. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Зампред ВТБ Анатолий Печатников отмечал, что в феврале 2023 г. доля мошеннических звонков через мессенджеры составила 55% от общего числа мошеннических звонков, увеличившись более чем в пять раз по сравнению с февралем 2022 г. В ВТБ прогнозируют увеличение этой доли до 80%.

 

Как государство борется с подменой телефонных номеров

Такая картина стала результатом усилий властей по борьбе с подменой телефонного номера. В 2017 г. в Законе «О связи» появилась норма, запрещающая операторам связи пропуск звонков и SMS-сообщений с подменой телефонного номера.

В 2021 г. в законе появились новые нормы, которые обязывают операторов связи подключаться к Системе обеспечения соблюдения операторами требований при оказании услуг связи по пропуску трафика в сети связи общего пользования (СОСОТ). Ее созданием должен заняться Роскомнадзор и подведомственное ему госпредприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

СОСОТ проверяет, действительно ли абонент, чьим номером прописан вызов, инициировал этот вызов или сообщение. При отсутствии подтверждения оператор не должен пропускать вызов. Также не допускается звонок из иностранных телефонных сетей с использованием российской нумерации (исключая сотовых абонентов, находящихся в роуминге). Возможность проверки доступна только для номеров из российской зоны нумерации.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает размер затрат на создание соответствующей системы в размере 1,54 млрд руб.

Также в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появилась норма о штрафе для операторов связи за пропуск трафика с подменой номеров. Для юридических лиц размер штрафа составляет 500-800 тыс. руб. За повторное нарушение, а также за отказ оператора подключаться к СОСОТ, размер штрафа составляет 600 тыс. - 1 млн руб. По словам Шадаева, сейчас заведено около 200 таких административных дел.

 

Платформа «Антифрод» и протокол SFTP

Единая платформа верификации телефонных вызовов (ЕПВТВ) «Антифрод» была представлена в конце 2022 г. На первом этапе система начала работать в Центральном федеральном округе, к ней подключились федеральные сотовые операторы - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и Tele2. Полностью система (во всех регионах) заработает до конца 2024 г. Для полноценной работы системы необходимо, чтобы к ней подключились все операторы связи.

Источник CNews в одном из сотовых операторов утверждает, что технические требования для подключения к системе «Антифрод» весьма сложны: передача информации должна осуществляться по протоколу sFTP (защищённая версия протокола FTP, использовавшегося в 1990-х годах для передачи файлов). При этом оператор связи обязан подключиться к системе в течение 224 дней с момента получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора.

 

Как победить мошенников в WhatsApp

Уход мошенников из обычных телефонных сетей в WhatsApp не облегчает ситуацию, продолжает собеседник CNews: из-за особенностей интерфейса WhatsApp большинство абонентов не различают, пришел ли звонок по обычной телефонной сети или через мессенджер (и этим WhatsApp отличается от Telegram, звонки через который визуально четко отличаются).

Гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов считает, что операторы связи сами должны стараться не допускать, чтобы их сети «не использовались для распространения зла». Торбахов призывает продолжить борьбу с подменой номеров, а иностранные мессенджеры, которые не желают подчиняться российским правилам, следует заблокировать.

В ответ на это предложение Максут Шадаев призвал к осторожности, так как «государство у нас склонно к линейным решениям», а WhatsApp и так принадлежит запрещенной корпорации.

Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке полагает, что для решения проблемы мошеннических звонков через мессенджеры необходимо обеспечить идентификацию их абонентов, но сами мессенджеры на это не пойдут. Закон об идентификации пользователей мессенджеры был принят в 2017 г., но так и не стал исполняться.

 

Статистика по мошенническим звонкам

По данным Центробанка, в 2022 г. объем мошеннических операций с банковскими счетами граждан составил 14,16 млрд руб., увеличившись за год на 4%. Из них половина случаев приходилось на социальную инженерию. Вернуть удалось лишь 4% украденных средств.

В то же время в 2022 г. мошенники стали переключаться с использования фиксированных телефонных номеров на мобильные. Было зафиксировано использование в мошеннических целях 507 тыс. мобильных номеров и 247 тыс. руб. В то же время в 2021 г. для мошенничества использовалось 36 тыс. мобильных номеров и 141 тыс. фиксированных номеров. За 2022 г. операторы связи заблокировали 4 млн мошеннических звонков. По запросам Центробанка было заблокировано 756 тыс. номеров, использовавшихся в мошеннических целях.

 

Мошенничество с территории Украины

Крупным источником мошеннических звонков является Украины. Расположенные в этой стране мошеннические колл-центры осуществляют звонки россиянам, подставляя российские фиксированные и сотовые номера, и представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, российские войска взяли под контроль город Херсон и ликвидировали расположенный там мошеннический колл-центр. В результате, как отмечал ранее зампред Центробанка Станислав Кузнецов, в период с 24 февраля по 20 марта 2022 г. количество мошеннических вызовов сократилось практически до нуля. Однако затем активность мошенников вновь начала восстанавливаться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: WhatsApp   мошенники   подмена телефонного номера   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Ничоси 3 часа назад
В любом мессенджере можно поставить запрет на звонки с неизвестных номеров. Кроме вотсап. Думаю об удалении этого говна. Но напрягает, что 99% моих контактов используют это недоразумение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
30k
Ego sum qui sum 43 минуты назад
Цитата из Доктора Хауза:
Полицейский под прикрытием: -Мы изгоним с улиц этих преступников!
Хауз: -Преступники, что придут им на смену, будут вам очень благодарны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick Час назад
От вацапа я избавился пару лет назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Copycat Час назад
Как же прикольно эти мошенники срываются в истерику когда им говоришь "крым наш"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
SolomonA Час назад
То-то я смотрю "следственный комитет" и "управление МВД" все дружно в ВатсАп переехали.... И злые все такие стали - я с них просто ржу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан Час назад
Мне большинство звонков от мошенников поступает через Вайбер. И - чисто личное наблюдение - звонить начинают после обращения в ВТБ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
zloykoyot 2 часа назад
Пха. Мне уже сотрудник сбера звонил через ватсап. После моего вопроса где столько долбообов набирают чё-то трубку бросил. Наверное номером ошибся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
klop 2 часа назад
Давно пора это мордокниговскую херню заблокировать в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
V2.Smirnov 2 часа назад
Не знаю с чем связано, но да - последние звонки идут с Whatsapp. Может дело в том, что там можно на аватарку эмблему банка или гос.структуры поставить. К счастью, там хоть и меленько, но пишется, что звонок с whatsapp идёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
doker 3 часа назад
Мне даже на домашний не стесняются звонить. Буквально в среду "родственник попал в аварию, лежит в больнице и деньги нужны".
С Украины? Вряд ли.
Такшта "я конечно верю..." в эту борьбу. Но не с мошенниками.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
Показать ещё
Александр Маслов
Сижу, никого не трогаю, примус починяю...
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8372



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 апреля
Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки
Фотоприколы и прикольные картинки
Набирающие популярность в сообществах
Угон автомобиля с помощью кнопочного телефона
Угон автомобиля с помощью кнопочного телефона
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#Приколы#США#актеры
#в мире#история#люди#СССР#подборка
#Юмор#факты#картинки#забавно#Россия
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции Мошенник из фильма «Поймай меня, если сможешь» солгал о своей жизни, полной лжи Мошенник из фильма «Поймай меня, если сможешь» солгал о своей жизни, полной лжи Российские полицейские задержали банду телефонных аферистов во главе с "цыганским шансонье" Российские полицейские задержали банду телефонных аферистов во главе с "цыганским шансонье" Осторожно, мошенники: раскрыта новая волна развода через WhatsApp Осторожно, мошенники: раскрыта новая волна развода через WhatsApp "А совесть есть?": мастер с "Авито" оценил ремонт стиральной машинки в 30 тысяч рублей "А совесть есть?": мастер с "Авито" оценил ремонт стиральной машинки в 30 тысяч рублей

На что жалуетесь?

Вернуться