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Музыканту, ставшему отцом 600 детей по всему миру, суд приказал остановиться

Музыканту, ставшему отцом 600 детей по всему миру, суд приказал остановиться

Автор:
28 апреля 2023 23:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нидерланды   дети   донорство   инцест   музыкант   сперма   суд   
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Жителю Нидерландов, который более 600 раз стал папашей через донорство спермы, придётся прекратить свою бурную деятельность на ниве улучшения демографической ситуации в стране, иначе его ждёт солидный штраф.

Как сообщает Daily Mail, голландский суд вынес соответствующее решение в апреле. В ином случае за каждое нарушение 41-летний Джонатан Мейер из Гааги будет оштрафован на 100 тыс. евро. (около 9 миллионов рублей).

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С жалобой в суд обратились Благотворительная донорская организация и банк спермы Donorkind Foundation фонд, который представляет интересы детей голландца. По их мнению, если мужчина не остановится, то его отпрыски рано или поздно могут начать вступать в инцестуальную связь.

Кроме того, Мейер «нарушил договоренности с клиниками и с потенциальными родителями, потому что они поверили его обещанию, что он станет отцом максимум 25 детей».

В 2017 Мейера включили в черный список Голландской ассоциации акушерства и гинекологии: на тот момент житель Гааги уже стал отцом 102 детей, сотрудничая с десятком разных клиник. Однако это не остановило чрезмерно активного донора и он начал отправлять сперму за границу, рекламируя биоматериал через соцсети и тематические сайты. Как пишет Лента.ру, какое-то количество образцов спермы Мейера попали, в том числе, на Украину.

Кроме того что суд официально запретил Мейеру впредь сдавать сперму, его также обязали связаться со всеми клиниками, с которыми он когда-либо сотрудничал, чтобы уничтожить его биоматериал. Исключение составит сперма, зарезервированная для тех родителей, у которых уже есть дети от голландца.

Обеспечил себе вечность. И жениться не надо.

Источник:

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Метки: Нидерланды   дети   донорство   инцест   музыкант   сперма   суд   
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6  комментариев
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deGENERat 53 минуты назад
Дальнобойщик: В любом городе всегда раздаю детям конфеты - вдруг МОЙ попадется
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2k
анатолий горленко 46 минут назад
Чужие 4. Рипли и в голову не могло прийти, сколько из неё наштампуют ....
Образец уже не нужен.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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