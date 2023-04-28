Музыканту, ставшему отцом 600 детей по всему миру, суд приказал остановиться

Жителю Нидерландов, который более 600 раз стал папашей через донорство спермы, придётся прекратить свою бурную деятельность на ниве улучшения демографической ситуации в стране, иначе его ждёт солидный штраф.
Как сообщает Daily Mail, голландский суд вынес соответствующее решение в апреле. В ином случае за каждое нарушение 41-летний Джонатан Мейер из Гааги будет оштрафован на 100 тыс. евро. (около 9 миллионов рублей).
С жалобой в суд обратились Благотворительная донорская организация и банк спермы Donorkind Foundation фонд, который представляет интересы детей голландца. По их мнению, если мужчина не остановится, то его отпрыски рано или поздно могут начать вступать в инцестуальную связь.
Кроме того, Мейер «нарушил договоренности с клиниками и с потенциальными родителями, потому что они поверили его обещанию, что он станет отцом максимум 25 детей».
В 2017 Мейера включили в черный список Голландской ассоциации акушерства и гинекологии: на тот момент житель Гааги уже стал отцом 102 детей, сотрудничая с десятком разных клиник. Однако это не остановило чрезмерно активного донора и он начал отправлять сперму за границу, рекламируя биоматериал через соцсети и тематические сайты. Как пишет Лента.ру, какое-то количество образцов спермы Мейера попали, в том числе, на Украину.
Кроме того что суд официально запретил Мейеру впредь сдавать сперму, его также обязали связаться со всеми клиниками, с которыми он когда-либо сотрудничал, чтобы уничтожить его биоматериал. Исключение составит сперма, зарезервированная для тех родителей, у которых уже есть дети от голландца.
Обеспечил себе вечность. И жениться не надо.
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