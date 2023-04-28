Музыканту, ставшему отцом 600 детей по всему миру, суд приказал остановиться

Как сообщает Daily Mail, голландский суд вынес соответствующее решение в апреле. В ином случае за каждое нарушение 41-летний Джонатан Мейер из Гааги будет оштрафован на 100 тыс. евро. (около 9 миллионов рублей).

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С жалобой в суд обратились Благотворительная донорская организация и банк спермы Donorkind Foundation фонд, который представляет интересы детей голландца. По их мнению, если мужчина не остановится, то его отпрыски рано или поздно могут начать вступать в инцестуальную связь.

Кроме того, Мейер «нарушил договоренности с клиниками и с потенциальными родителями, потому что они поверили его обещанию, что он станет отцом максимум 25 детей».