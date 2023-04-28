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Слепец, ставший великим завоевателем и доказавший, что старость – это вторая молодость

Слепец, ставший великим завоевателем и доказавший, что старость – это вторая молодость

Автор:
28 апреля 2023 13:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Константинополь   Энрико Дандоло   венеция   византия   дож   завоеватель   история   крестовый поход   месть   пост   
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Часто люди после выхода на пенсию теряют вкус к жизни и жалуются на бессмысленность существования из-за невозможности себя где-то применить. Энрико Дандоло – человек, который мог бы многое рассказать о том, что старость – это только начало.

Энрико родился примерно в 1107 или 1108 году во влиятельной семье Венеции. Его клан в числе других 12 принимал участие в избрании первого венецианского дожа – вождя. Эта должность предполагала практически неограниченные возможности. И избранный обычно занимал пост до конца своих дней.

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Венеция в тот период была мощной развивающейся торговой морской державой. И, собственно, выбор у аристократов был невелик: либо заниматься мореходством, либо торговлей. Поскольку упоминаний о деятельности Энрико в первой области нет, то, вероятно, он сосредоточился на торговле. О жизни Дандоло вплоть до преклонных лет почти ничего неизвестно. То есть он вёл жизнь обычного аристократа, занимаясь преумножением богатств семьи и клана. А дальше началось самое интересное.

В 80-х XII века стало нарастать напряжение в отношениях с Константинополем. Правитель Мануил Комнин имел на то и личные причины, и был недоволен усиливающимся влиянием Венеции.

После ареста практически всей венецианской диаспоры (около 10 тыс. человек) с конфискацией имущества (а это был уже открытый вызов) в Константинополь отправили делегацию. В число послов вошёл и Дандоло. На тот момент ему было уже около 65 лет. Миссия не увенчалась успехом. Послы не вызволили своих граждан. Дандоло потерял зрение.

С высокой долей вероятности ослепить его распорядился сам император, повелев выколоть послу глаза осколком стекла. Есть также более прозаичная версия, что мужчина лишился зрения из-за травмы. Но время было такое, что намеренное ослепление особой редкостью не являлось. Так можно было изуверски отомстить человеку, не убив его. И лишить возможности вести нормальную жизнь. И строить карьеру.

Но парадоксальным образом личная трагедия становится отправной точкой карьеры немолодого венецианца. Он возвращается домой, продолжает выполнять функции посла. И в 1184 году возвращается в Константинополь уже как глава новой дипломатической миссии. Заключает с новым императором Андроником I мирный договор и добивается компенсации за ущерб, нанесённый предыдущими правителями.

И это победа. А в 1192 году Энрико выбирается (должность была именно выборной) дожем. На тот момент слепцу было уже 85 лет. Но энергии имелось как 20-летнего, надо полагать. Ведь как иначе объяснить денежную реформу, которая значительно укрепила позиции страны и сделала гроссо – серебряную монету главной валютой Средиземноморья? И с соседями новый дож успел повоевать, показав, что Венецию надо уважать не только за экономическую, но и военную мощь.

 

Наступает 1202 год. И папа римский объявляет очередной – Четвёртый крестовый поход. К венецианцам обращаются за помощью, и они  соглашаются провезти рыцарей до Палестины. Денег запросили очень много. Рыцари согласились (а куда деваться?) Только денег у воинов Христовых оказалось в обрез, едва ли половина от суммы. И дож согласился взять то, что есть, в обмен на обещание части военных трофеев. Попутно и задействовал рыцарей для уничтожения хорватского города Задар – обители пиратов, которые изрядно надоели венецианцам.

А потом план меняется. В Задар прибывает сын свергнутого византийского императора и просит у рыцарей помощи в возвращении трона. Обещает щедро заплатить. Это словно судьба даёт дожу, который тоже принимает участие в действе, знак: надо выдвигаться в Константинополь – город, с которым у него связаны трагические воспоминания.

Правящую династию вернули на трон. Но у сына императора нет средств, чтобы расплатиться с рыцарями. Те остаются у стен, ждут. Правитель пытается наскрести нужную сумму, повысив налоги. На что народ ожидаемо реагирует бунтом.

Весной 1204 года Дандоло предлагает крестоносцам перестать загорать без дела и взять Константинополь. А чего ждать? Обессиленный город практически не оказал сопротивления, пал и был разграблен. Дож ревностно следил за тем, чтобы самые ценные вещи были перенаправлены в Венецию.

После значительного расширения владений Венеции дожу даже предложили пост императора новой Латинской империи – государства крестоносцев на землях Греции и Малой Азии. Тот отказался: годы, знаете ли. И планы. Мне тут надо с болгарами пободаться, следует план разработать.

Но, видимо, судьба решила, что уже достаточно, и следует прервать деятельность неуёмного старца. Летом 1205 года дож уходит из жизни в возрасте – только вдумайтесь – 98 лет!

В историю Дандоло, в характере которого сочетались удивительное упорство, любовь к своей стране, отвага, логика, отсутствие личной материальной заинтересованности и наплевательское отношение к возрасту и недугу, вошёл как старейший в мировой истории правитель. И за прошедшие 800 лет этот рекорд так и остаётся непобитым.

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Метки: Константинополь   Энрико Дандоло   венеция   византия   дож   завоеватель   история   крестовый поход   месть   пост   
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