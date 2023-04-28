Слепец, ставший великим завоевателем и доказавший, что старость – это вторая молодость

Венеция в тот период была мощной развивающейся торговой морской державой. И, собственно, выбор у аристократов был невелик: либо заниматься мореходством, либо торговлей. Поскольку упоминаний о деятельности Энрико в первой области нет, то, вероятно, он сосредоточился на торговле. О жизни Дандоло вплоть до преклонных лет почти ничего неизвестно. То есть он вёл жизнь обычного аристократа, занимаясь преумножением богатств семьи и клана. А дальше началось самое интересное.

В 80-х XII века стало нарастать напряжение в отношениях с Константинополем. Правитель Мануил Комнин имел на то и личные причины, и был недоволен усиливающимся влиянием Венеции.