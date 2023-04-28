Рыбобык со дна Песцового озера

История с Несси даже после опровержения существования таинственного монстра глубин продолжает будоражить умы. Ведь это так здорово – осознавать, что рядом может обитать нечто удивительное и загадочное. Поэтому к заезженной теме придумывания монстров с целью привлечения туристов и даже создания целой индустрии прибегают в разных местностях.
Якутия известна большим количеством озёр. Некоторые водоёмы связаны с легендами. Но Хайыр (Песцовое озеро) выделяется даже на их фоне. Первое упоминание о его таинственных обитателях относится к 1940 году. Известный лётчик Иван Черевичный во время перелёта увидел на поверхности два больших непонятных существа. При звуке мотора они быстро спрятались. Но Черевичный успел заметить крупные головы как у ящериц, и быстро скользнувшие в толщу воды объёмные туши, покрытые буро-коричневой шерстью.
Случай забылся. Но когда лётчик вышел на пенсию, то поведал о той истории приятелю, который работал в МГУ. Университет решил организовать научную экспедицию для проверки фактов. А вдруг это неизвестная древняя форма жизни?
В её состав вошли 16 добровольцев. Люди провели у водоёма около трёх недель. На 12 день им улыбнулась удача: ночью был зафиксирован громкий рык, который не могла издать ни одна птица и тем более рыба из обитающих в окрестностях. А под утро на фоне рассветного неба был хорошо заметен силуэт какого-то большого существе, спокойной дрейфующего по воде.
Остались записи очевидца. Их сделал член отряда Н.Ф. Гладких:
В 7 утра я взял вёдра и пошел к озеру за водой. Раньше я слышал о существовании в озере «дьявола», но я не верю в нечистую силу, поэтому шёл к озеру не остерегаясь, глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться. Не доходя метров 15-20, я услышал что-то вроде всплеска, увидел, что из воды выползло неизвестное мне животное. Туловище его было длиной метра 4-4,5, высота 1,5-2 метра, шея длинная – пожалуй, метра полтора, и плоская небольшая голова, как у змеи.
Цвет его тёмно-синий с отливом. Мне показалось, что оно поедало траву. У меня… невольно выпали вёдра, «чудовище» повернуло свою змеиную голову в мою сторону. Я плохо помню дальнейшее, потому что был очень взволнован… Громко закричал, стремглав побежал к нашему лагерю, но, к сожалению, сотрудников отряда в это время в лагере не было. Когда я посмотрел на озеро, то увидел, что по нему расходились волны, хотя ветра не было, погода была тихая...
Местные жители называют загадочное порождение глубин щукобыком, поскольку у него есть признаки и рыбы, и животного, которого можно сравнить по силе с быком. В 1980 году появились данные о том, что группе рыбаков удалось поймать малыша-щукобыка. Длина тела составляла порядка 70-80 см. Всё тело создания было покрыто густым шёрстным покровом. Морда напоминала одновременно змеиную и рыбью. Создание стало кричать, и в воде показалось несколько взрослых особей. Рыбаки испугались и выбросили странный улов обратно в озеро.
Местные верят, что если приблизиться на лодке к месту, где может находиться потомство щукобыка, то он не просто перевёрнет её, но ещё и затопит.
Уже в начале этого века на берег озера выбросило мертвое странное животное, для идентификации которого на Хайыр отправился зоолог Павел Ситников. Дорога заняла почти неделю. И за это время туша уже серьёзно пострадала. Начавшиеся процессы гниения не позволили выделить ДНК для идентификации животного.
Больше исследований в этой области не проводилось. И тайна странного щукобыка пока так и остаётся неразгаданной.
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600 метров, Карл! Наибольшая глубина 7,м, Карл! Небось зимой до дна промерзает!
Какие чудовища длиной 4-4,5?! Чем питается?! - Тем не менее, местные жители из расположенного неподалёку поселка Хайыр, поделились своими поверьями. По их рассказам, в озере нет обычной рыбы, его избегают утки и гуси потому что в нём живёт огромная «щука-бык» - рыбы нет, птицов нет, рыбаков нет....
И нахрена местным рыбакам эта лужа? В округе полно озер больше и река Омолой под боком!
И концовка - Но сама экспедиция сделала вывод о том, что Николай Гладких не мог наблюдать ничего необычного в данном озере (позже Гладких признался в том, что выдумал эту историю, а реакция Рукосуева так и осталась неизвестной)