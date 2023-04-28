Рыбобык со дна Песцового озера

Остались записи очевидца. Их сделал член отряда Н.Ф. Гладких:

В 7 утра я взял вёдра и пошел к озеру за водой. Раньше я слышал о существовании в озере «дьявола», но я не верю в нечистую силу, поэтому шёл к озеру не остерегаясь, глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться. Не доходя метров 15-20, я услышал что-то вроде всплеска, увидел, что из воды выползло неизвестное мне животное. Туловище его было длиной метра 4-4,5, высота 1,5-2 метра, шея длинная – пожалуй, метра полтора, и плоская небольшая голова, как у змеи.

Цвет его тёмно-синий с отливом. Мне показалось, что оно поедало траву. У меня… невольно выпали вёдра, «чудовище» повернуло свою змеиную голову в мою сторону. Я плохо помню дальнейшее, потому что был очень взволнован… Громко закричал, стремглав побежал к нашему лагерю, но, к сожалению, сотрудников отряда в это время в лагере не было. Когда я посмотрел на озеро, то увидел, что по нему расходились волны, хотя ветра не было, погода была тихая...