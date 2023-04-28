Точно подмечено: самые наблюдательные пользователи соцсетей снова в деле

Герои данного поста смотрят на этот мир под другим углом. Вроде бы пишут про обычные вещи и ситуации, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, но "подсвечивая" то, о чём никто не задумывается. Итак, перед вами порция юмора и современной философии от пользователей соцсетей.