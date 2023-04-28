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Точно подмечено: самые наблюдательные пользователи соцсетей снова в деле

Точно подмечено: самые наблюдательные пользователи соцсетей снова в деле

Автор:
28 апреля 2023 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Юмор   наблюдения   смех   соцсети   
2022
15

Герои данного поста смотрят на этот мир под другим углом. Вроде бы пишут про обычные вещи и ситуации, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, но "подсвечивая" то, о чём никто не задумывается. Итак, перед вами порция юмора и современной философии от пользователей соцсетей.

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Метки: twitter   Прикол   Юмор   наблюдения   смех   соцсети   
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5  комментариев
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33k
ACU900 14 минут назад
На 6 согласных только 4 гласные. Гласных на всех не хватает...
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7k
Дмитрий Полчаса назад
Ну ладно 59.5, почему 28 таблеток, если курс на месяц? Мол два(три) дня можешь бухать, жить в своё удовольствие, а через два дня: Так! Стоп! Я же лечусь?.... А в феврале: Эх! Месяц был не удачным!
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 50 минут назад
Подборка тупости?
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31k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Вчера с лососем был. Купил новый?
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27
RDV 55 минут назад
Комментарий к фото
Но может быть и меньше))
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