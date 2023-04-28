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14 оригинальных способов замаскировать шрам с помощью татуировки

14 оригинальных способов замаскировать шрам с помощью татуировки

Автор:
28 апреля 2023 09:45
Сообщество : Фабрика идей
Метки: маскировка   маскировка шрама   перекрытие шрама   тату   татуировки   шрам   
939
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Татуировки делают иногда с целью маскировки. Люди, у которых есть шрамы, вписывают рисунок на теле так, чтобы замаскировать или подчеркнуть шрам. Перед вами 14 фото от татуировщиков.

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А как вы думаете, такая маскировка шрама лучше, чем оставить всё, как есть?

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Метки: маскировка   маскировка шрама   перекрытие шрама   тату   татуировки   шрам   
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1  комментарий
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Мафусаил 53 минуты назад
10. Такое ощущение что это шрамирование...но могу ошибаться
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