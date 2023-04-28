19 безумно крутых платьев для выпускного вечера, которые старшеклассницы сшили сами

Старшеклассницы вложили в свои платья все силы и душу. Их старания полностью окупились, ведь их наряды получились невероятно яркими и креативными. Наверняка все взгляды в выпускной вечер были прикованы именно к ним.
Выпускной вечер – важное событие для каждого школьника и школьницы. Музыка, танцы, торжественные речи и роскошные наряды. Что может быть лучше? Этот праздник запомнится на долгие годы, ведь он символизирует своеобразный переход из детства во взрослую, полную новых приключений, жизнь. К столь важному мероприятию следует готовиться с особой тщательностью.
Как правило, девушки тратят больше сил и времени на подготовку к выпускному вечеру, а красивое вечернее платье для них остается одним из главных атрибутов вечеринки. Поэтому с ним ни в коем случае нельзя оплошать! Некоторые школьницы отдают предпочтение нарядам, купленным в торговом центре. Другие же выпускницы шьют платья самостоятельно. Именно на их образы мы и посмотрим сегодня.
Хочу похвастаться своим выпускным платьем, которое сшила себе в прошлом году!
Это выпускное платье моя подруга сделала из клейкой ленты
Сама придумала дизайн. Сама воплотила
Я сделала это платье из полиэстера и нейлона. Это заняло у меня около месяца.
Сшила выпускное платье своими руками
Платье из обёрток от шоколада
Платье для сказочной принцессы
Я сшила для себя выпускное платье
Основная часть платья была сделана из шифона и атласа. Прозрачные бретельки были взяты из старого купальника, который я купила для танцев и который мне больше не подходит. Узор на лифе я сделала с помощью клейкой ленты.
Я новичок в шитье, но у меня всё равно получилось сделать платье на выпускной
Немного стараний, и платье готово
Закончила своё выпускное платье
Тема моего выпускного вечера была «Из этого мира», поэтому я хотела отразить её как можно лучше в своём наряде.
Талантливо сшитое выпускное платье
Прекрасное выпускное платье, которое я сшила для себя сама
Весь процесс изготовления занял у меня 3 недели, но я не работала над платьем каждый день. Я предполагаю, что в общей сложности я потратила на него 15-20 часов.
Сшила платье на выпускной в колледже
Выпускное платье мне удалось закончить за 1 день. Я очень довольна тем, что получилось!
Сшила великолепное выпускное платье
Сшила выпускное платье в стиле винтаж
Это невероятно, но я сшила выпускное платье вручную. Я так горжусь собой!
На создание этого великолепного выпускного платья я потратила всего 4 доллара
Бонус: Это выпускное платье сшил для девушки её брат, когда узнал, что родители не могут себе его позволить
Источник:
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