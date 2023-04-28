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19 безумно крутых платьев для выпускного вечера, которые старшеклассницы сшили сами

19 безумно крутых платьев для выпускного вечера, которые старшеклассницы сшили сами

Автор:
28 апреля 2023 09:33
Сообщество : Фабрика идей
Метки: выпускной   девушки   красота   платье   своими руками   старшеклассницы   
634
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Старшеклассницы вложили в свои платья все силы и душу. Их старания полностью окупились, ведь их наряды получились невероятно яркими и креативными. Наверняка все взгляды в выпускной вечер были прикованы именно к ним.

Выпускной вечер – важное событие для каждого школьника и школьницы. Музыка, танцы, торжественные речи и роскошные наряды. Что может быть лучше? Этот праздник запомнится на долгие годы, ведь он символизирует своеобразный переход из детства во взрослую, полную новых приключений, жизнь. К столь важному мероприятию следует готовиться с особой тщательностью.

Как правило, девушки тратят больше сил и времени на подготовку к выпускному вечеру, а красивое вечернее платье для них остается одним из главных атрибутов вечеринки. Поэтому с ним ни в коем случае нельзя оплошать! Некоторые школьницы отдают предпочтение нарядам, купленным в торговом центре. Другие же выпускницы шьют платья самостоятельно. Именно на их образы мы и посмотрим сегодня.


Хочу похвастаться своим выпускным платьем, которое сшила себе в прошлом году!

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Это выпускное платье моя подруга сделала из клейкой ленты


Сама придумала дизайн. Сама воплотила


Я сделала это платье из полиэстера и нейлона. Это заняло у меня около месяца.


Сшила выпускное платье своими руками


Платье из обёрток от шоколада


Платье для сказочной принцессы


Я сшила для себя выпускное платье


Основная часть платья была сделана из шифона и атласа. Прозрачные бретельки были взяты из старого купальника, который я купила для танцев и который мне больше не подходит. Узор на лифе я сделала с помощью клейкой ленты.


Я новичок в шитье, но у меня всё равно получилось сделать платье на выпускной


Немного стараний, и платье готово


Закончила своё выпускное платье


Тема моего выпускного вечера была «Из этого мира», поэтому я хотела отразить её как можно лучше в своём наряде.


Талантливо сшитое выпускное платье


Прекрасное выпускное платье, которое я сшила для себя сама


Весь процесс изготовления занял у меня 3 недели, но я не работала над платьем каждый день. Я предполагаю, что в общей сложности я потратила на него 15-20 часов.


Сшила платье на выпускной в колледже


Выпускное платье мне удалось закончить за 1 день. Я очень довольна тем, что получилось!


Сшила великолепное выпускное платье


Сшила выпускное платье в стиле винтаж


Это невероятно, но я сшила выпускное платье вручную. Я так горжусь собой!


На создание этого великолепного выпускного платья я потратила всего 4 доллара


Бонус: Это выпускное платье сшил для девушки её брат, когда узнал, что родители не могут себе его позволить

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Метки: выпускной   девушки   красота   платье   своими руками   старшеклассницы   
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2  комментария
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15k
ss 59 минут назад
Комментарий к фото
Это вот действительно по-братски!
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8k
Пуриц Жорж 48 минут назад
Последняя прям фанатка Зенита
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