19 безумно крутых платьев для выпускного вечера, которые старшеклассницы сшили сами

Выпускной вечер – важное событие для каждого школьника и школьницы. Музыка, танцы, торжественные речи и роскошные наряды. Что может быть лучше? Этот праздник запомнится на долгие годы, ведь он символизирует своеобразный переход из детства во взрослую, полную новых приключений, жизнь. К столь важному мероприятию следует готовиться с особой тщательностью.

Как правило, девушки тратят больше сил и времени на подготовку к выпускному вечеру, а красивое вечернее платье для них остается одним из главных атрибутов вечеринки. Поэтому с ним ни в коем случае нельзя оплошать! Некоторые школьницы отдают предпочтение нарядам, купленным в торговом центре. Другие же выпускницы шьют платья самостоятельно. Именно на их образы мы и посмотрим сегодня.

Хочу похвастаться своим выпускным платьем, которое сшила себе в прошлом году!