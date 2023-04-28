Что не так с сегодняшним обществом: 30 честных иллюстраций Герхарда Хадерера

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С каждым веком человек становится всё нежнее и циничнее. Мы все реже задумываемся о природе, об окружающих и даже самых близких людях, зато всё чаще с экранов телевизора можно услышать о войне, катастрофах и трагедиях. В кого же мы превращаемся, раз нас интересует только это? Ответ можно найти в работах Герхарда Хадерера.
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Метки: Герхард Хадерер задумайтесь над тем как мы живём и кем мы умрём интересное карикатуры общество фото
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