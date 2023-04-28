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Что не так с сегодняшним обществом: 30 честных иллюстраций Герхарда Хадерера

Что не так с сегодняшним обществом: 30 честных иллюстраций Герхарда Хадерера

Автор:
28 апреля 2023 09:17
Сообщество : Жизнь
Метки: Герхард Хадерер   задумайтесь над тем как мы живём   и кем мы умрём   интересное   карикатуры   общество   фото   
1019
31
С каждым веком человек становится всё нежнее и циничнее. Мы все реже задумываемся о природе, об окружающих и даже самых близких людях, зато всё чаще с экранов телевизора можно услышать о войне, катастрофах и трагедиях. В кого же мы превращаемся, раз нас интересует только это? Ответ можно найти в работах Герхарда Хадерера.
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Метки: Герхард Хадерер   задумайтесь над тем как мы живём   и кем мы умрём   интересное   карикатуры   общество   фото   
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4  комментария
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9k
Том Сойер 2 часа назад
Хорошие рисунки - правильные.... (общество само себя сначала загоняет в какие-то рамки, а потом скулит об этом....)
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30k
Владимир 12 минут назад
Какая то хрень, вот честно.
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19k
scorpick 21 минуту назад
Некоторые не понял, а так круто нарисовано. Сейчас всё больше блогерки в паинте ваяют тупые сценки из своей никчёмной жизни.
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52k
smakido 50 минут назад
"Мы в высоких живем теремах, хода нет никому в эти здания!.."
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