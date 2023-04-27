FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8129 постов • 838 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 детей из разных культур, внешний вид которых завораживает

17 детей из разных культур, внешний вид которых завораживает

Автор:
27 апреля 2023 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: внешний вид   дети   жители разных стран   народности   народность   разные народы   фото детей   
1344
18

ДНК позволяет нам быть уникальными. Сегодня мы подготовили для вас фото ребятишек, которые жили и живут в разных уголках нашей планеты. Они носят традиционные наряды, в чертах их лиц смешались гены народов.

×
×

А вы знаете свои гены?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: внешний вид   дети   жители разных стран   народности   народность   разные народы   фото детей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
zlopisec Час назад
Алясочный - милота такая....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47752



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Как испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась за это
Как испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась за это
Набирающие популярность в сообществах
Увидел тут один интересный иск
Увидел тут один интересный иск
У Эрдогана сердечный приступ
У Эрдогана сердечный приступ
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор двух друзей

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#факты#авто аварии#Прошлое#Автовсячина#в мире#знаменитости#шоу бизнес
#Юмор#автомир#история#аварии#подборка#США#актеры#дети#позитив#Россия
#машина#Прикол#интересное#дтп#животные#люди#кино#забавно#СССР#дизайн
Пассивное охлаждение топового железа с помощью 4.4 кг меди (4 фото) Пассивное охлаждение топового железа с помощью 4.4 кг меди (4 фото) Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка Веселая спасательная операция: четырехлетний мальчик застрял в жестяной банке Веселая спасательная операция: четырехлетний мальчик застрял в жестяной банке

На что жалуетесь?

Вернуться