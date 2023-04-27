17 детей из разных культур, внешний вид которых завораживает

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ДНК позволяет нам быть уникальными. Сегодня мы подготовили для вас фото ребятишек, которые жили и живут в разных уголках нашей планеты. Они носят традиционные наряды, в чертах их лиц смешались гены народов.
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А вы знаете свои гены?
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