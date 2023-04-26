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В Мурманской области разбился истребитель Миг-31

В Мурманской области разбился истребитель Миг-31

Автор:
26 апреля 2023 18:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мурманская область   авария   видео   крушение   миг-31   мончегорск   пилоты   
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Пилоты увели горящий самолёт за 10 км от города и катапультировались.

Сегодня днём в Мончегорске во время планового полёта потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-перехватчик Миг-31. Очевидцы рассказывают, что самолёт загорелся в небе над городом. Охваченный пламенем истребитель видели и успели заснять на мобильные телефоны многие жители Мончегорска.


Вообще огромная благодарность пилоту. Я услышал громкий хлопок, поднял голову и увидел самолёт весь в огне, он, видимо, как раз тогда взорвался. Пилот управлял уже горящим самолетом, вел его куда-то за гору, не знаю, как у него смелости хватило. Потом два человека выпрыгнули, были видны две белые точки, самолет сразу после этого начало мотылять, и он упал

Как позже сообщили в Минобороны, оба лётчика остались в горящем самолёте, чтобы увести его подальше от населённого пункта. И это им удалось. Самолёт рухнул в 10 километрах от города — в озеро Риж-Губа. К счастью, лётчики не допустили повторения трагедии в Ейске.

Сейчас на место крушения самолёта выдвинулись экстренные службы города. Медики сообщили, что госпитализация пилотам не потребовалась. Причины аварии (возгорания одного из двигателей) пока неизвестны.

Миг-31 — это двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолёт был разработан в 1970-м году на базе Миг-25. Нынешние Миг-31 имеют несколько современных модификаций.

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Метки: Мурманская область   авария   видео   крушение   миг-31   мончегорск   пилоты   
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2  комментария
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5k
satra 14 минут назад
Все живы и это главное.
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Евгений 4 минуты назад
Пилоты живы. А железяку и новую зделаем
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