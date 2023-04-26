В Мурманской области разбился истребитель Миг-31

Сегодня днём в Мончегорске во время планового полёта потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-перехватчик Миг-31. Очевидцы рассказывают, что самолёт загорелся в небе над городом. Охваченный пламенем истребитель видели и успели заснять на мобильные телефоны многие жители Мончегорска.

Вообще огромная благодарность пилоту. Я услышал громкий хлопок, поднял голову и увидел самолёт весь в огне, он, видимо, как раз тогда взорвался. Пилот управлял уже горящим самолетом, вел его куда-то за гору, не знаю, как у него смелости хватило. Потом два человека выпрыгнули, были видны две белые точки, самолет сразу после этого начало мотылять, и он упал