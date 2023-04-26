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В Никосии неизвестные подожгли здание Российского центра науки и культуры

В Никосии неизвестные подожгли здание Российского центра науки и культуры

Автор:
26 апреля 2023 15:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Никосия   Поджог   РЦНК   видео   кипр   пожар   
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К счастью, никто из находившихся в здании не пострадал.

По предварительным данным, причиной сильного пожара, вспыхнувшего в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра, стал преднамеренный поджог. Директор центра Алина Радченко рассказала журналистам, что в строение, скорее всего, метнули несколько бутылок с зажигательной смесью.

Спасатели успели эвакуировать всех находившихся в здании людей. Никто не пострадал. Однако что касается здания и имущества, которое в нём находилось, то им, по словам Радченко, нанесён огромный ущерб. Масштабы которого только предстоит выяснить — несколько этажей центра выгорели практически полностью.

Много всего, ущерб предстоит ещё только оценить. Выбрана такая точка, где все офисные помещения

По сообщениям СМИ, пожар уже потушили. Информации от местной полиции касательно возможного поджога пока нет. Известно, что здание РЦНК находилось на реконструкции.


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Метки: Никосия   Поджог   РЦНК   видео   кипр   пожар   
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4  комментария
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Пуриц Жорж 43 минуты назад
Я с одного раза угадаю цвета их флага
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−19
щепа Минуту назад
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454
Damvrot Hohlam 37 минут назад
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Том Сойер 43 минуты назад
Неизвестные.... Всем они давно известные.... Суки!
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