В Никосии неизвестные подожгли здание Российского центра науки и культуры

К счастью, никто из находившихся в здании не пострадал.
По предварительным данным, причиной сильного пожара, вспыхнувшего в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра, стал преднамеренный поджог. Директор центра Алина Радченко рассказала журналистам, что в строение, скорее всего, метнули несколько бутылок с зажигательной смесью.
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Спасатели успели эвакуировать всех находившихся в здании людей. Никто не пострадал. Однако что касается здания и имущества, которое в нём находилось, то им, по словам Радченко, нанесён огромный ущерб. Масштабы которого только предстоит выяснить — несколько этажей центра выгорели практически полностью.
Много всего, ущерб предстоит ещё только оценить. Выбрана такая точка, где все офисные помещения
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По сообщениям СМИ, пожар уже потушили. Информации от местной полиции касательно возможного поджога пока нет. Известно, что здание РЦНК находилось на реконструкции.
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