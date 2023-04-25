Жизнь за границей - удовольствие не из дешёвых. Хотя в Испании, к примеру, имея лишь 5 евро, можно купить немного продуктов. Конечно, на этот набор из видео день не протянешь, но, как сообщают в комментариях релоканты из других стран, этих денег хватит лишь на стакан кофе.