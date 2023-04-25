Украинец дал пограничникам взятку в 5 евро и был оштрафованВ минувшее воскресенье на КПП "Патерниеки" произошло ЧП: гражданин Украины (1964 г.р.) попытался передать взятку сотруднику Государственной пограничной службы (ГПС).