Для тех, кто осваивается за границей, каждая копейка на счету, а 5 евро - тем более. Уехавшие рассказывают, что в разных странах можно купить на эти деньги.
Жизнь за границей - удовольствие не из дешёвых. Хотя в Испании, к примеру, имея лишь 5 евро, можно купить немного продуктов. Конечно, на этот набор из видео день не протянешь, но, как сообщают в комментариях релоканты из других стран, этих денег хватит лишь на стакан кофе.
5 евро на сегодняшний день - это 447,3 рубля. На эти деньгив РФ можно купить недорогие продукты и быть сытым весь день. На вино при этом не хватит, но если речь идёт о выживании, то алкоголь в эту категорию не входит.
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Вино, печенье, багет, клубника... Где "яйки, курка, млеко"?
и так...
Литва, Вильнюс, LIDL
Минеральная вода - 0,45
залог за тару - 0,10
Колбаски франкфуртские, упаковка 800 гр - 3,19
Черный хлеб, порезанный, 400 гр - 0,65
Лимон, 0,220 кг - 0,55
Итого - 4,84
Ни свежих овощей,ни говядины ни фруктов. Но и там можно это купить.
Но не надо забывать что средняя зарплата здесь 7000фр. Кроме того, цены на многие товары (одежда, машины) например почти такие же как в России.
Если браться сравнивать, то уж надо делать это объективно
"Жизнь за границей - удовольствие не из дешёвых. Хотя в Испании, к примеру, имея лишь 5 евро, можно купить немного продуктов. Конечно, на этот набор из видео день не протянешь, но, как сообщают в комментариях релоканты из других стран, этих денег хватит лишь на стакан кофе"
....Автор не в курсе, что кофе в Испании дешевле чем в Москве, да и на 5 Эвро можно купить бутылку приличного вина, или пару бутылок Вермута? В Германии португальский порто стоит от 5.85, ну а пиво от 49 центов+ бутылка...
Билеты на автобус стоят по разному, но можно купить билет на пять поездок. В Германии дорого покупать,, если у водителя и на одну поездку, но в Париже проезд 0.75 эвро стоил
если вдумчиво то в плане пожрать на одного хватит на день. смотря какие потребности
как правило средний чек у меня(семья 3 человека) в магазине 1200р на вскидку (от 400 р до 2000р)