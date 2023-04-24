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В Германии уволили редактора журнала за сгенерированное нейросетью интервью Михаэля Шумахера

В Германии уволили редактора журнала за сгенерированное нейросетью интервью Михаэля Шумахера

Автор:
24 апреля 2023 23:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Die Aktuelle   журнал   интервью   искусственный интелект   нейросеть   фейк   шумахер   
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Медиагруппа Funke, которой принадлежит немецкий журнал Die Aktuelle, уволила главреда Энн Хоффман за фейковое интервью Михаэля Шумахера, сгенерированное искусственным интеллектом.

Ранее в журнале вышел материал, созданный с помощью нейросети - Die Aktuelle опубликовал портрет гонщика на обложке, а в  заголовке обещалось первое интервью с Михаэлем Шумахером.

Надо отметить, что главный редактор журнала Энн Хоффман не была новичком - она занимала свой пост с 2009 года.

Каким образом фейковое интервью могло попасть в журнал, остается загадкой.

Издательство также принесло извинения семье гонщика, которая подняла шум и заявила, что планирует подать иск против журнала:

«Статья вводит в заблуждение и является примером дурного вкуса, - говорится в заявлении. - Она вообще не должна была появиться».

Семикратный чемпион мира «Формулы 1» десять лет назад получил серьёзную черепно-мозговую травму, упав во время горнолыжного спуска. Семья с тех пор не общается со СМИ, о состоянии здоровья легендарного гонщика достоверная информация на данный момент отсутствует, - уточняет МК.

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Метки: Die Aktuelle   журнал   интервью   искусственный интелект   нейросеть   фейк   шумахер   
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1  комментарий
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Bill 3 часа назад
ну и поделом
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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