В Германии уволили редактора журнала за сгенерированное нейросетью интервью Михаэля Шумахера

Ранее в журнале вышел материал, созданный с помощью нейросети - Die Aktuelle опубликовал портрет гонщика на обложке, а в заголовке обещалось первое интервью с Михаэлем Шумахером.

Надо отметить, что главный редактор журнала Энн Хоффман не была новичком - она занимала свой пост с 2009 года.

Каким образом фейковое интервью могло попасть в журнал, остается загадкой.

Издательство также принесло извинения семье гонщика, которая подняла шум и заявила, что планирует подать иск против журнала:

«Статья вводит в заблуждение и является примером дурного вкуса, - говорится в заявлении. - Она вообще не должна была появиться».

Семикратный чемпион мира «Формулы 1» десять лет назад получил серьёзную черепно-мозговую травму, упав во время горнолыжного спуска. Семья с тех пор не общается со СМИ, о состоянии здоровья легендарного гонщика достоверная информация на данный момент отсутствует, - уточняет МК.