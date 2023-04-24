В Германии уволили редактора журнала за сгенерированное нейросетью интервью Михаэля Шумахера

Медиагруппа Funke, которой принадлежит немецкий журнал Die Aktuelle, уволила главреда Энн Хоффман за фейковое интервью Михаэля Шумахера, сгенерированное искусственным интеллектом.
Ранее в журнале вышел материал, созданный с помощью нейросети - Die Aktuelle опубликовал портрет гонщика на обложке, а в заголовке обещалось первое интервью с Михаэлем Шумахером.
Надо отметить, что главный редактор журнала Энн Хоффман не была новичком - она занимала свой пост с 2009 года.
Каким образом фейковое интервью могло попасть в журнал, остается загадкой.
Издательство также принесло извинения семье гонщика, которая подняла шум и заявила, что планирует подать иск против журнала:
«Статья вводит в заблуждение и является примером дурного вкуса, - говорится в заявлении. - Она вообще не должна была появиться».
Семикратный чемпион мира «Формулы 1» десять лет назад получил серьёзную черепно-мозговую травму, упав во время горнолыжного спуска. Семья с тех пор не общается со СМИ, о состоянии здоровья легендарного гонщика достоверная информация на данный момент отсутствует, - уточняет МК.
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