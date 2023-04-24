30 примеров «профессионального» макияжа от горе-визажистов

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Наверное, каждая любительница макияжа на заре своей практики пережила немало неудач и ошибок — будь то поехавшие «стрелки» или нежно отливающий рыжим тональный крем. И новичкам они простительны, но в сабреддите r/BadMUAs высмеивают, в основном, «профессиональных» визажистов, которые проявляют чудеса самообмана, хвастаясь своим мастерством.
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11. «Это опубликовал местный визажист. Да, это законченный образ. Зацените количество лайков…»
20. Зачем косметическим компаниям вообще заморачиваться с разными оттенками тоналок? Все выбирают желтый!
21. Шел 2023 год, брови и ресницы неумолимо расли и делали первые шаги с лиц хозяек навстречу порабощению нашей Вселенной...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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