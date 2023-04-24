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30 примеров «профессионального» макияжа от горе-визажистов

30 примеров «профессионального» макияжа от горе-визажистов

Автор:
24 апреля 2023 23:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бьюти-блогеры   визажисты   инфлюенсеры   макияж   ужасный макияж   
1305
31

Наверное, каждая любительница макияжа на заре своей практики пережила немало неудач и ошибок — будь то поехавшие «стрелки» или нежно отливающий рыжим тональный крем. И новичкам они простительны, но в сабреддите r/BadMUAs высмеивают, в основном, «профессиональных» визажистов, которые проявляют чудеса самообмана, хвастаясь своим мастерством.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бьюти-блогеры   визажисты   инфлюенсеры   макияж   ужасный макияж   
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
рОсли*****

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10k
Свои Пять Копеек 37 минут назад
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4k
Трям 3 часа назад
ок гугл, где взять тринитротолуол?
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Porky Pig

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