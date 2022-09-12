Модель 52-ого размера копирует образы звезд, доказывая, что ХХL - тоже может выглядеть стильно

Вес Кэти Стурино (Katie Sturino) колебался примерно в одних значениях. Однако в один момент она все-таки поправилась. Теперь девушка носит 52 размер (ХХL). Это не помешало Кэти стать известной благодаря соцсетям.
Кэти публикует любопытные сравнения в соцсетях: она постит коллажи из звездных и своих фото, копируя стиль знаменитостей.
Девушка показывает, что стиль не зависит от размера.
И одна и та же одежда может классно смотреться на девушках с разными фигурами.
Женщины с пышными фигурами и не только выражают одобрение в комментариях, поддерживаю задумку Кэти.
Она демонстрирует, что полным женщинам тоже нужно и можно любить себя и свои фигуры, а не выбирать мешковатые наряды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я не спорю, уже давно забыл про спортзал и возвращаться не планирую в ближайшее время. Но я и не выкладываю фотографии, дескать, смотрите! У мужика пузо и это прекрасно! А уж волосатые ноги!
Как в голове у людей на Западе укладывается с одной стороны пропаганда здорового образа жизни а с другой - вот это вот!?
уж извините в моей голове "девушка модельной внешности" это нечто от созерцания чего получаешь эстетическое удовольствие
а это для меня просто бабища в теле