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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6706 постов • 751 подписчик подписаться
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Модель 52-ого размера копирует образы звезд, доказывая, что ХХL - тоже может выглядеть стильно

Модель 52-ого размера копирует образы звезд, доказывая, что ХХL - тоже может выглядеть стильно

Автор:
12 сентября 2022 12:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 52 размер   блогеры   звезды   знаменитости   модель плюс сайз   фото   ххl   шоу бизнес   
1448
15

Вес Кэти Стурино (Katie Sturino) колебался примерно в одних значениях. Однако в один момент она все-таки поправилась. Теперь девушка носит 52 размер (ХХL). Это не помешало Кэти стать известной благодаря соцсетям.

Кэти публикует любопытные сравнения в соцсетях: она постит коллажи из звездных и своих фото, копируя стиль знаменитостей.


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Девушка показывает, что стиль не зависит от размера.


И одна и та же одежда может классно смотреться на девушках с разными фигурами.


Женщины с пышными фигурами и не только выражают одобрение в комментариях, поддерживаю задумку Кэти.

Она демонстрирует, что полным женщинам тоже нужно и можно любить себя и свои фигуры, а не выбирать мешковатые наряды.


Источник:

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Метки: 52 размер   блогеры   звезды   знаменитости   модель плюс сайз   фото   ххl   шоу бизнес   
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36  комментариев
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8k
Б.Касторский Час назад
И что доказала? Что бока висят и рыхлое тело? Показала уверенность в собственной привлекательности? Нет.
Я не спорю, уже давно забыл про спортзал и возвращаться не планирую в ближайшее время. Но я и не выкладываю фотографии, дескать, смотрите! У мужика пузо и это прекрасно! А уж волосатые ноги!
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126k
Аааа 14 секунд назад
лучше бы жрала меньше и тренировалась больше
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3k
constriktor97 49 секунд назад
Ваще один-в-один!
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10k
*Сергей* Минуту назад
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2k
vagon1 4 минуты назад
Сколько можно этой пропаганды жиробасов!
Как в голове у людей на Западе укладывается с одной стороны пропаганда здорового образа жизни а с другой - вот это вот!?
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31k
russger 4 минуты назад
Они могут выглядеть стильно, не спорю. Но если уж выбрать, то например тут я бы лучше трахал тех, что слева -_-
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6k
ГГалка 5 минут назад
"Девушка показывает, что стиль не зависит от размера".. ну да ну да. Вообще то эта "девушка" показывает, что даже в стильном наряде, как у звезды, толстушка всё равно выглядит жиробасиной.
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1k
Егор 6 минут назад
Ленивую жиробасину к нам зачем тащить?
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1k
cfhfwby 7 минут назад
Как я понимаю, данную статейку надыбала не кукурузина, а КУКУРУЗИЩА. Поверь мне, ни одна жирная баба не устраивает мужиков, просто приходится с ними смириться, т.к. уже женился. Женятся-то на нормальной, но они затем откармливают себя до чудовищных размеров, а уже ребенок, а то и два, да и привычку никто не отменял, вот и живут с ними. Но, если подвернется возможность, то сразу их на свалку и взамен постройнее.
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3k
Григорий 9 минут назад
модель жирной бабы.
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3k
Григорий 10 минут назад
фу бл@ фу нахер
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12k
Максим 14 минут назад
Автор, ты определись! XXL это наш 50 размер для женщины, а пишешь 52. На фото явно не XXL, там минимум 6XL,что соответствует нашему 58-60. И да, все чехлы на этот дирижабль малы, стиля совсем никакого. Хорошо хоть леопардовых лосин нет в подборке
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311
Михаил 15 минут назад
За пропаганду бодипозитива у нас ещё не сажают?
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9k
Бритва 16 минут назад
тоже, чтоль, написать пост про толстую кукурузину
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7k
ишты Полчаса назад
Это М.Монро в мешке из-под картошки выглядит стильно, но наоборот это не работает...

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10k
kaboza Полчаса назад
Тошно( у меня 52-54, но [мат] 190 рост, вместо спортзала мотоблок сук с лопатой, и если кто понял со всеми вытекающими работами по поместью, )) Коренной житель ЗАО))) За смелость батону окэ, но бл....ненадо..
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4k
Copycat 53 минуты назад
Какая это модель? просто рандомная бабища, я щя по городу похожу в центре, вам с десяток таких "моделей" найду

уж извините в моей голове "девушка модельной внешности" это нечто от созерцания чего получаешь эстетическое удовольствие

а это для меня просто бабища в теле
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55k
alertol 54 минуты назад
Модель чего? Танка?
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13k
banzai7 57 минут назад
Зачем две одинаковые фотографии звёзд поместили?
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8k
Владимир Час назад
Нет ,не может кусок сала, выглядеть стильно. Что бы она на себя не натянула.
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114
Рустам Час назад
С пониманием отношусь к людям с любыми фигурами, поскольку это вполне нормальная ситуация. Очень часто девушки с соблазнительными формами с возрастом превращаются в крупных тёток. То же самое и с подтянутыми парнями. Но глупо выставлять и тем более считать конкурентным или даже очевидным преимуществом размер ХХL. Я так же прекрасно понимаю, что в тех же Штатах страдающих (или даже наоборот) от ожирения с переизбытком. Но с точки зрения эстетики всё же предпочтительнее дамы с близкими к средним и естественным для здорового организма пропорциям. Так же смотрится то или иное на них одеяние.
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Спелая кукурузинка

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