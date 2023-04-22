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Рабочий класс. Мужчины

Рабочий класс. Мужчины

Автор:
22 апреля 2023 21:52
Метки: СССР   Фотографии   история   
994
31

Шахтеры, водолазы, сталевары – люди, которые выбрали для себя настоящие мужские профессии.

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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13  комментариев
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2k
Rulzen 13 часов назад
Сварщиков забыли. Да дохрена кого забыли..
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Nick 3 часа назад
Раньше помимо зарплаты было много чего ещё, о чем современные капиталисты стараются не задумываться. Поэтому никто и не идёт в шахтеры-сталевары. Все течёт, все изменяется...
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55
Aiden Highrider 7 часов назад
В 70-80 г.г. - инженер в среднем получал 150 рублей, а токарь 350...
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18k
scorpick 7 часов назад
Не, одними картинками сейчас не заманить. Я родился и вырос в шахтерском городке. За рублем все стремились на шахту. Самые высокооплачиваемые были проходчики, ГРОЗ в лаве и стволовики. Шахтёры были самыми богатыми и уважаемыми людьми города. Мой отец, к примеру, по путёвке отдыхая в Гаграх, жил в одном номере с министром угольной промышленности. И это было нормально. Сейчас люди рабочих специальностей получают нищенские зарплаты, при этом всякие "менеджеры" сказочно обогащаются. Только с началом сво вдруг оказалось, что на заводах работать некому...
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1k
pka2004 7 часов назад
Всегда уважал людей рабочих специальностей. Но в 1990-е кучка скотов решила, что такие люди нам не нужны и стала истреблять рабочий класс. И эти замечательные люди стали бандитами, челноками, торгашами и пр. Действительно трагедия для нормального государства.
И ведь ни одна мразь из ельцинской клики не пострадала! Вычистить ельцин-центр от всякого дерьма, с ним связанного, а помещение отдать на более значимые нужды. Не должно быть доброй памяти об этом предателе. Только скупые строки в учебниках истории и забвение.
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28k
Ваня 9 часов назад
автор будь точнее, даты...
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155
Vadim 17 часов назад
И в правду, почему на луне нет водки?!

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Damvrot Hohlam Vadim 12 часов назад
Только пивас
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17k
Bill 19 часов назад
Нетолерантно. Ни негров, ни баб.
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369
Папай Александр 17 часов назад
с бабами норм было.Хватало оставалось (по хорошему) И где надо с неграми все было
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