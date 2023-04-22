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Шахтеры, водолазы, сталевары – люди, которые выбрали для себя настоящие мужские профессии.
Интересного просмотра!
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Рабочие в доке Херсонского судостроительного объединения им. 60-летия Ленинского Комсомола. 1985 год. Автор: Всеволод Тарасевич.
14.
«Комсомолец у штурвала». Молодой рабочий Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината. 1929 год. Автор: Аркадий Шайхет.
18.
Короткий перекус и школьные новости. Строительство гостиницы «Россия». 1965 год. Автор: Юрий Абрамочкин.
24.
Металлургический завод. Мартеновский цех. Борис Клипиницер, 1970-е, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
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Метки: СССР Фотографии история
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И ведь ни одна мразь из ельцинской клики не пострадала! Вычистить ельцин-центр от всякого дерьма, с ним связанного, а помещение отдать на более значимые нужды. Не должно быть доброй памяти об этом предателе. Только скупые строки в учебниках истории и забвение.