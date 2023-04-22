FISHKINET
Хорошая находка для любителей детективов Хорошая находка для любителей детективов После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной... "Я очень устала": дочь Глюкозы решила бросить школу, чтобы не сдавать ЕГЭ "Я очень устала": дочь Глюкозы решила бросить школу, чтобы не... 35-летнюю модель плюс-сайз назвали самой сексуальной женщиной планеты 35-летнюю модель плюс-сайз назвали самой сексуальной женщиной планеты Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки На концерт рэпера SCALLY MILANO пришёл Госнаркоконтроль и не за автографами На концерт рэпера SCALLY MILANO пришёл Госнаркоконтроль и не за... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 апреля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 апреля Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Накситралли Накситралли В штате Вашингтон будут отнимать детей у родителей, не согласных менять пол своему ребёнку В штате Вашингтон будут отнимать детей у родителей, не согласных... 16 странных ситуаций, которые показывают глупую сторону человечества 16 странных ситуаций, которые показывают глупую сторону человечества 16 добрых и вдохновляющих историй, помогающих поверить в то, что мир не так плох, как кажется 16 добрых и вдохновляющих историй, помогающих поверить в то, что... Москвич нашел на мусорке моноколесо и принёс его домой — ночью оно взорвалось Москвич нашел на мусорке моноколесо и принёс его домой — ночью оно... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х В Испании мясные снеки стали заменять на насекомых В Испании мясные снеки стали заменять на насекомых Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Мужик свалился с эскалатора и остался цел благодаря яблокам Мужик свалился с эскалатора и остался цел благодаря яблокам Сильный дождь затопил турецкий город Адана Сильный дождь затопил турецкий город Адана Когда луна закрыла солнце: кадры редкого гибридного затмения появились в сети Когда луна закрыла солнце: кадры редкого гибридного затмения...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
22 апреля 2023 21:44
Метки: СССР   Фотографии   история   
1822
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения. Интересного просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   Фотографии   история   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
37k
Александр 18 часов назад
Эх, а вот это увы или [мат], либо обувной отдел какйнибудь Березки. таких шуз мы не видели. У нас на севере кисы были, но таких не видели.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
566
Север Час назад
16. Милейшее фото))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Voron65 4 часа назад
Душевно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 6 часов назад
Мама папа молодые а я в беззаботном детстве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кот Скрипалей 8 часов назад
Что это за улица? Народищу, как в москвобаде в час пик...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
388k
Алексей 9 часов назад
Комментарий к фото
сукааааа.какие же они вкусные были
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
388k
Алексей 9 часов назад
Комментарий к фото
на Сенную площадь похожа в Питере
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
MPEG-8 11 часов назад
ГАЗ-24-02, гос. номер «02-70 проба», Москва, 1985 год.
Подробнее о 24-02 тут:
https://pulse.mail.ru/article/universal-gaz-24-02-volga-3390103611163948066-6330906931248657372/https://pulse.mail.ru/article/universal-gaz-24-02-volga-3390103611163948066-6330906931248657372/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

946646



Другие посты автора
Хорошая находка для любителей детективов
Хорошая находка для любителей детективов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Популярные теги
#фото#факты#Фотографии#США#Приколы#шоу бизнес
#Юмор#люди#в мире#картинки#животные#подборка
#история#СССР#интересно#наука#кино#интересное
Хорошая находка для любителей детективов Хорошая находка для любителей детективов Сидни Ром - мечта советских телезрителей Сидни Ром - мечта советских телезрителей Детская матроска в СССР Детская матроска в СССР 20+ занимательных кадров, которые открывают разные грани мира 20+ занимательных кадров, которые открывают разные грани мира 30 любопытных снимков из прошлого, которые показывают мир с разных сторон 30 любопытных снимков из прошлого, которые показывают мир с разных сторон "Лимита!". Как "понаехавшие" превратили Москву в город, где трудно найти москвичей "Лимита!". Как "понаехавшие" превратили Москву в город, где трудно найти москвичей

На что жалуетесь?

Вернуться