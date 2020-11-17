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17 неудачников, уровень забывчивости которых зашкаливает

17 неудачников, уровень забывчивости которых зашкаливает (17 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: забывчивость   забыл   неудачники   неудачный день   прикол   фото   
2497
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Иногда день идет не так, как хотелось бы. Вроде бы хотел что-то сделать, но что? А тем временем кто-то бахилы забыл снять, другие не закрыли люк, третьи вовремя не выключили духовку... Сколько нас тут таких - забывчивых - отзовитесь!

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Метки: забывчивость   забыл   неудачники   неудачный день   прикол   фото   
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6  комментариев
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10k
Юрий Николаевич 58 минут назад
Комментарий к фото
У меня дома менты автомат забыли и тоже АКСу. Оформляли соседу "хулиганку" зашли к нам в квартиру показания снять. Собрались уходить, сосед опять бузить начал. "Наш" мент побежал на помощь. Скрутили отвели в машину и уехали. На кухню зашел, а там автомат на столе лежит. Через 15 минут вернулись.
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2k
Дарвин и аморальная премия 5 минут назад
Я раз после секса с любовницей забыл презерватив снять,когда пришел домой-жена очень ругалась
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16k
Алексей 50 минут назад
Это всё мелочи, а вот приехать на работу на другой конец города без брюк, носков и в домашних тапочках - это эпично.
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10k
Юрий Николаевич 54 минуты назад
Комментарий к фото
На эту тему то же случай был. Ночь собака разбудила семью. Смотрим дымина стоит, запах гари. Вызвали пожарных. Приехали. Из моего окна по штурмовой лестнице спустились в квартиру ниже. Оказалось сосед напился поставил пельмени вариться и уснул.
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10k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Я вечером парковался и открыл заднее правое стекло чтоб виднее было (оно затонированное). Утром приятель звонит. Твою машину грабанули, стекло разбили. Вышел смотрю, окно просто открыто, а в машине снега, сзади до подголовника. Метель была и видимо со стороны открытого окошка. Откопался.
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Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем? Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем? 15 фееричных случаев, когда готовка пошла не по плану 15 фееричных случаев, когда готовка пошла не по плану 19 драматических фото от горе-неудачников, у которых все пошло наперекосяк 19 драматических фото от горе-неудачников, у которых все пошло наперекосяк 15 криворуких неудачников, у которых в жизни все явно пошло не так 15 криворуких неудачников, у которых в жизни все явно пошло не так Неприятности случаются: люди, у которых был неудачный день Неприятности случаются: люди, у которых был неудачный день 19 горе-неудачников, у которых даже обычный день превращается в настоящую катастрофу 19 горе-неудачников, у которых даже обычный день превращается в настоящую катастрофу
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