17 неудачников, уровень забывчивости которых зашкаливает

Иногда день идет не так, как хотелось бы. Вроде бы хотел что-то сделать, но что? А тем временем кто-то бахилы забыл снять, другие не закрыли люк, третьи вовремя не выключили духовку... Сколько нас тут таких - забывчивых - отзовитесь!
7. Находили деньги в пуховике? Продавец в секонд-хенде нашла в кармане куртки 7 тыс долларов
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 бедолаг-неудачников, у которых что ни день, то настоящая катастрофа
- 15 фееричных случаев, когда готовка пошла не по плану
- 15 криворуких неудачников, у которых в жизни все явно пошло не так
- 19 драматических фото от горе-неудачников, у которых все пошло наперекосяк
- 19 горе-неудачников, у которых даже обычный день превращается в настоящую катастрофу
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...