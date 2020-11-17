17 неудачников, уровень забывчивости которых зашкаливает

Иногда день идет не так, как хотелось бы. Вроде бы хотел что-то сделать, но что? А тем временем кто-то бахилы забыл снять, другие не закрыли люк, третьи вовремя не выключили духовку... Сколько нас тут таких - забывчивых - отзовитесь!

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1. С кем только это не случалось! 0 Источник:

2. Когда забыл вывернуть карманы перед стиркой 0 Источник:

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4. "А не забыл ли я выключить утюг?" - судорожно вспоминаем мы, уходя из дома 0 Источник:

5. Забыл! 0 Источник:

6. Из жизни студентов 0 Источник:

7. Находили деньги в пуховике? Продавец в секонд-хенде нашла в кармане куртки 7 тыс долларов

8. Вот почему я не покупаю машину с люком 0 Источник:

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10. Бывало? 0 Источник:

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12. Про доблестных защитников 0 Источник:

13. Таймер придумали для таких, как я 0 Источник:

14. Сонный и не такое учудишь 0 Источник:

15. Сообщение, которое не хотелось бы получить никому 0 Источник:

16. Люди, которые уже поняли, что с памятью беда, пишут сами себе записки 0 Источник: