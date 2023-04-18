Владелец шиномонтажки выстрелил в конкурента из-за отзыва в интернете.

В итоге оставивший негативный отзыв мужчина получил два попадания из травмата в корпус, но не сдался — от своей рецензии он не только не отказался, но наверное, её ещё и дополнит. Что касается стрелявшего, то какие-либо меры в его отношении будут приняты после прохождения пострадавшим судебно-медицинской экспертизы.