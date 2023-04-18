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Владелец шиномонтажки выстрелил в конкурента из-за отзыва в интернете

Владелец шиномонтажки выстрелил в конкурента из-за отзыва в интернете

Автор:
18 апреля 2023 12:08
Сообщество : Криминал
Метки: Кудряши   Новосибирск   видео   конкуренция   отзыв   разборки   шиномонтаж   
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А как вы боретесь с негативными комментариями?

Пародия на разборки девяностых произошли Кудряшах под Новосибирском. Владельцу шиномонтажной мастерской не понравилось, что его коллега (такой же частник) оставил негативный отзыв о его заведении в картографическом справочнике 2ГИС. Оскорблённый низким рейтингом предприниматель вызвал обнаглевшего конкурента к своей мастерской и решил припугнуть.

Конструктивного диалога между мужчинами, конечно же, не получилось. И в ход пошли травматический пистолет и газовый баллончик.

В итоге оставивший негативный отзыв мужчина получил два попадания из травмата в корпус, но не сдался — от своей рецензии он не только не отказался, но наверное, её ещё и дополнит. Что касается стрелявшего, то какие-либо меры в его отношении будут приняты после прохождения пострадавшим судебно-медицинской экспертизы.

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Метки: Кудряши   Новосибирск   видео   конкуренция   отзыв   разборки   шиномонтаж   
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15  комментариев
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Владелец шиномонтажки выстрелил в конкурента из-за отзыва в интернете.
вранье.
выстрелил защищаясь от газ балона.
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49k
Сергей 23 минуты назад
Я плохо расслышал на видео , были ли там вкрапления русской речи? Не совсем понятно. Ну и на видео четко видно что один человек получив пару раз перцовкой по глазам в целях самозащиты , слабо ориентируясь , исключительно в целях самозащиты, что бы не подпустить нападавшего близко к себе допустил неприцельную стрельбу в сторону агрессора. Умысла нанести поражения не было. Только самозащита от агрессивных и опасных для здоровья действий. ...как тебе такое Илон Маск?
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8k
Енот Потаскун 38 минут назад
Афтер, что за всратый заголовок? Ты то сам видео смотрел? "пострадавший" сам сперва толкнул стрелка, потом залил его перцовкой. На лицо - самооборона. По факту стрельба не из-за отзыва.
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893
Kra 41 минуту назад
нормальная такая ответочка за отзыв прилетела!!

Вот если бы все так реагировали, то м.б. и негатива бы не осталось
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816
Лютый вам Бетховен 46 минут назад
Братва! Не стреляйте в друг друга!
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9k
Павел 51 минуту назад
В следующий раз, пусть берут мачеты и пусть разбираются. И чтоб кровище было не немерено. Вот тогда будет зачёт.
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53k
dima423 Час назад
Ну по моему второй начал первым)) так что все норм
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2k
Yus 2 часа назад
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6k
Дмитрий 2 часа назад
На всех экранах страны! Смотрите фильм: "Негативный отзыв"!
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282
Александр Alex 38 минут назад
постер лучше оригинального получился - "изюминка" есть, так сказать))
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