Владелец шиномонтажки выстрелил в конкурента из-за отзыва в интернете.

А как вы боретесь с негативными комментариями?
Пародия на разборки девяностых произошли Кудряшах под Новосибирском. Владельцу шиномонтажной мастерской не понравилось, что его коллега (такой же частник) оставил негативный отзыв о его заведении в картографическом справочнике 2ГИС. Оскорблённый низким рейтингом предприниматель вызвал обнаглевшего конкурента к своей мастерской и решил припугнуть.
Конструктивного диалога между мужчинами, конечно же, не получилось. И в ход пошли травматический пистолет и газовый баллончик.
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В итоге оставивший негативный отзыв мужчина получил два попадания из травмата в корпус, но не сдался — от своей рецензии он не только не отказался, но наверное, её ещё и дополнит. Что касается стрелявшего, то какие-либо меры в его отношении будут приняты после прохождения пострадавшим судебно-медицинской экспертизы.
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вранье.
выстрелил защищаясь от газ балона.
Вот если бы все так реагировали, то м.б. и негатива бы не осталось