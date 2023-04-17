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Официантка в японском кафе добавляла свою кровь в напитки посетителей

Официантка в японском кафе добавляла свою кровь в напитки посетителей

Автор:
17 апреля 2023 17:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   дичь   инцидент   кафе   новости   странные люди   
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В Японии руководство кафе со скандалом уволило официантку, которая проявила неожиданную самодеятельность, приправив фирменный коктейль заведения капелькой своей крови.

Владелец кафе Mondaiji, расположенного в Саппоро, Хоккайдо, сообщил в Твиттере, что уволил одну из своих официанток, когда стало известно, что она приготовила гостям коктейль со своей кровью. Оригинальные коктейли, называемые орикаку, обычно содержат фруктовые или другие красочные сиропы.

«Такой поступок ничем не отличается от терроризма и абсолютно неприемлем», — гласит твит от лица кафе, опубликованный 2 апреля.

Владелец добавил, что кафе, расположенное в развлекательном районе Сусукино в Саппоро, было закрыто на день, чтобы заменить все стаканы. Кафе не назвало имя уволенной сотрудницы.

Название кафе можно перевести как «Концептуальное кафе для трудных детей». Заведение рекламирует себя в Твиттере как место для девушек с тёмной, готической эстетикой и «трудных детей».  Одно из фирменных позиций в меню кафе — предложение «Всё, что вы сможете выпить», которое обойдется посетителю в 19 долларов за час.

Владелец кафе принес свои извинения посетителям в Твиттере и пообещал «убраться, заменить стаканы и избавиться от всего алкоголя, который мог быть загрязнен».

Япония славится своими концептуальными кафе. В Токио можно найти змеиное кафе, развлекательный ресторан для поклонников ниндзя, а также множество кафе с горничными и дворецкими в знаменитом городском районе Акихабара.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   дичь   инцидент   кафе   новости   странные люди   
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8  комментариев
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33k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Приходит вампир в вампирский ночной бар, подошел к стойке у бара.
Бармен:
- Что желаете выпить: крови 1-й, 2-й, 3-й группы, может крови животного?
Вампир:
- Налейте мне кипяченой воды.
Все в баре застыли.
Бармен:
- Вы заболели или вам плохо?
Вампир:
- Да нет! Налейте мне кипяченой воды.
В это время достаёт из кармана использованную прокладку и говорит:
Я сегодня решил чайком побаловаться.
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1k
Александр Долматов 16 минут назад
Тема не раскрыта, неизвестно, каким образом она кровь добывала.
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1k
Aleksei Полчаса назад
даже сказать нечего....
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2k
Vovan Petroff Час назад
Ну и какая разница?
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
это японская Баффи и она так искала вампиров
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ChePaev 2 часа назад
ну это лучше чем плюнуть втихаря в напиток
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