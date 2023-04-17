Официантка в японском кафе добавляла свою кровь в напитки посетителей

В Японии руководство кафе со скандалом уволило официантку, которая проявила неожиданную самодеятельность, приправив фирменный коктейль заведения капелькой своей крови.
Владелец кафе Mondaiji, расположенного в Саппоро, Хоккайдо, сообщил в Твиттере, что уволил одну из своих официанток, когда стало известно, что она приготовила гостям коктейль со своей кровью. Оригинальные коктейли, называемые орикаку, обычно содержат фруктовые или другие красочные сиропы.
«Такой поступок ничем не отличается от терроризма и абсолютно неприемлем», — гласит твит от лица кафе, опубликованный 2 апреля.
Владелец добавил, что кафе, расположенное в развлекательном районе Сусукино в Саппоро, было закрыто на день, чтобы заменить все стаканы. Кафе не назвало имя уволенной сотрудницы.
Название кафе можно перевести как «Концептуальное кафе для трудных детей». Заведение рекламирует себя в Твиттере как место для девушек с тёмной, готической эстетикой и «трудных детей». Одно из фирменных позиций в меню кафе — предложение «Всё, что вы сможете выпить», которое обойдется посетителю в 19 долларов за час.
Владелец кафе принес свои извинения посетителям в Твиттере и пообещал «убраться, заменить стаканы и избавиться от всего алкоголя, который мог быть загрязнен».
Япония славится своими концептуальными кафе. В Токио можно найти змеиное кафе, развлекательный ресторан для поклонников ниндзя, а также множество кафе с горничными и дворецкими в знаменитом городском районе Акихабара.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Приходит вампир в вампирский ночной бар, подошел к стойке у бара.
Бармен:
- Что желаете выпить: крови 1-й, 2-й, 3-й группы, может крови животного?
Вампир:
- Налейте мне кипяченой воды.
Все в баре застыли.
Бармен:
- Вы заболели или вам плохо?
Вампир:
- Да нет! Налейте мне кипяченой воды.
В это время достаёт из кармана использованную прокладку и говорит:
Я сегодня решил чайком побаловаться.