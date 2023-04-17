Официантка в японском кафе добавляла свою кровь в напитки посетителей

Владелец кафе Mondaiji, расположенного в Саппоро, Хоккайдо, сообщил в Твиттере, что уволил одну из своих официанток, когда стало известно, что она приготовила гостям коктейль со своей кровью. Оригинальные коктейли, называемые орикаку, обычно содержат фруктовые или другие красочные сиропы.

«Такой поступок ничем не отличается от терроризма и абсолютно неприемлем», — гласит твит от лица кафе, опубликованный 2 апреля.

Владелец добавил, что кафе, расположенное в развлекательном районе Сусукино в Саппоро, было закрыто на день, чтобы заменить все стаканы. Кафе не назвало имя уволенной сотрудницы.