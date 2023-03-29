Японского госслужащего оштрафовали на 11 тысяч долларов за 4,5 тысячи перекуров на работе

Курильщиков вечно предупреждают, что эта вредная привычка им дорого обойдется, но в случае госслужащего из Осаки это зловещее предсказание сбылось в неожиданно буквальной форме: японца вынудили вернуть часть зарплаты за все перекуры, на которые он отлучался за 14 лет работы.
61-летнему госслужащему на должности директорского уровня пришлось вернуть 1,44 миллиона иен (почти 11 тысяч долларов или 840 тысяч рублей). Как выяснилось, за последние 14 с половиной лет японец отлучался от рабочего места на перекуры в общей сложности 4512 раз, а значит, по мнению работодателей, он впустую потратил 355 часов и 19 минут рабочего времени.
Впервые на вредную привычку мужчины и двоих его коллег из администрации префектуры Осака обратили внимание в сентябре 2022 года, когда отдел кадров получил анонимные жалобы от других сотрудников. Однако курильщики не прислушались к предупреждениям руководителей и солгали о своей привычке в беседе с HR.
Газета Mainichi Shimbun сообщила, что госслужащего признали виновным в нарушении «долга преданности делу» в соответствии с Законом о местной государственной службе, и мужчина был вынужден вернуть 1,44 миллиона иен из своей зарплаты; также в качестве штрафа следующие полгода он будет получать на 10% меньше. Тщательное расследование показало, что за последние 14 с половиной лет японец курил на работе 4512 раз.
В Осаке действуют одни из самых строгих законов о курении в мире. Запрет на курение в государственных помещениях, таких как офисы и государственные школы, был введен более 20 лет назад, а в 2019 году государственным служащим запретили курить в рабочее время.
Реакция пользователей сети на суровое наказание в целом была сочувственной. Некоторые утверждают, что необходимость выйти покурить далеко за пределы офиса привела бы к потере еще большего количества рабочего времени, а другие отмечают, что кто-то тратит время на работе попивая чай, перекусывая или просто болтая с коллегами, но за это их никто не наказывает.
Об аналогичном случае сообщалось в 2019 году, когда от учителя в Японии потребовали вернуть один миллион иен из зарплаты за 3400 незаконных перекуров в рабочее время.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это тоже нужно вычитать?
Не знаю сколько выходных у японцев.
Получается, что один перекур в день, продолжительностью в 4,7 минуты.
Хочется верить, что переработки оплачивались по более высокому тарифу, нежели штраф за перекур.
Но за такое "мажорское" курение я бы тоже штраф влепил.