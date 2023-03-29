Японского госслужащего оштрафовали на 11 тысяч долларов за 4,5 тысячи перекуров на работе

61-летнему госслужащему на должности директорского уровня пришлось вернуть 1,44 миллиона иен (почти 11 тысяч долларов или 840 тысяч рублей). Как выяснилось, за последние 14 с половиной лет японец отлучался от рабочего места на перекуры в общей сложности 4512 раз, а значит, по мнению работодателей, он впустую потратил 355 часов и 19 минут рабочего времени.

Впервые на вредную привычку мужчины и двоих его коллег из администрации префектуры Осака обратили внимание в сентябре 2022 года, когда отдел кадров получил анонимные жалобы от других сотрудников. Однако курильщики не прислушались к предупреждениям руководителей и солгали о своей привычке в беседе с HR.

Газета Mainichi Shimbun сообщила, что госслужащего признали виновным в нарушении «долга преданности делу» в соответствии с Законом о местной государственной службе, и мужчина был вынужден вернуть 1,44 миллиона иен из своей зарплаты; также в качестве штрафа следующие полгода он будет получать на 10% меньше. Тщательное расследование показало, что за последние 14 с половиной лет японец курил на работе 4512 раз.