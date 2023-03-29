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Японского госслужащего оштрафовали на 11 тысяч долларов за 4,5 тысячи перекуров на работе

Японского госслужащего оштрафовали на 11 тысяч долларов за 4,5 тысячи перекуров на работе

Автор:
29 марта 2023 18:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Перекур   Япония   курение   новости   странные законы   штраф   
2008
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Курильщиков вечно предупреждают, что эта вредная привычка им дорого обойдется, но в случае госслужащего из Осаки это зловещее предсказание сбылось в неожиданно буквальной форме: японца вынудили вернуть часть зарплаты за все перекуры, на которые он отлучался за 14 лет работы.

61-летнему госслужащему на должности директорского уровня пришлось вернуть 1,44 миллиона иен (почти 11 тысяч долларов или 840 тысяч рублей). Как выяснилось, за последние 14 с половиной лет японец отлучался от рабочего места на перекуры в общей сложности 4512 раз, а значит, по мнению работодателей, он впустую потратил 355 часов и 19 минут рабочего времени.

Впервые на вредную привычку мужчины и двоих его коллег из администрации префектуры Осака обратили внимание в сентябре 2022 года, когда отдел кадров получил анонимные жалобы от других сотрудников. Однако курильщики не прислушались к предупреждениям руководителей и солгали о своей привычке в беседе с HR.

Газета Mainichi Shimbun сообщила, что госслужащего признали виновным в нарушении «долга преданности делу» в соответствии с Законом о местной государственной службе, и мужчина был вынужден вернуть 1,44 миллиона иен из своей зарплаты; также в качестве штрафа следующие полгода он будет получать на 10% меньше. Тщательное расследование показало, что за последние 14 с половиной лет японец курил на работе 4512 раз.

В Осаке действуют одни из самых строгих законов о курении в мире. Запрет на курение в государственных помещениях, таких как офисы и государственные школы, был введен более 20 лет назад, а в 2019 году государственным служащим запретили курить в рабочее время.

Реакция пользователей сети на суровое наказание в целом была сочувственной. Некоторые утверждают, что необходимость выйти покурить далеко за пределы офиса привела бы к потере еще большего количества рабочего времени, а другие отмечают, что кто-то тратит время на работе попивая чай, перекусывая или просто болтая с коллегами, но за это их никто не наказывает.

Об аналогичном случае сообщалось в 2019 году, когда от учителя в Японии потребовали вернуть один миллион иен из зарплаты за 3400 незаконных перекуров в рабочее время.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Перекур   Япония   курение   новости   странные законы   штраф   
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10  комментариев
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3k
PtDragon 2 часа назад
А ещё он в туалет ходил каждый день!
Это тоже нужно вычитать?
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8k
Zhora 5 минут назад
Интересно, как посчитали ? За 14 лет
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18
Дина 10 минут назад
То есть он не понятливый, и с первого раза не понял, и ждали еще кучу лет?
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23
lopalop 11 минут назад
14 с половиной лет - это 5292,5 дней.
Не знаю сколько выходных у японцев.
Получается, что один перекур в день, продолжительностью в 4,7 минуты.
Хочется верить, что переработки оплачивались по более высокому тарифу, нежели штраф за перекур.
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2k
Vadim Balabanov 53 минуты назад
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Да уж, больная тема для меня.
Но за такое "мажорское" курение я бы тоже штраф влепил.
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9k
Garpia121 56 минут назад
А за все переработки деньги вернули? Они там так пашут, что стоя в транспорте засыпают, на износ. Дурацкая жилодральная система, полно самоубийств.
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860
Николай Час назад
Как то в одной компании где я в итоге проработал 6 лет вынесли курилку за территорию. Иди от кабинета 7,5 минут. Много раз засекал. Я через 2 недели бросил курить)
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