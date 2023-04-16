Как в древности делали лёд в жару +50°C

На улице +50 °C, а на столе освежающий хакшир с семенами гулявника ирио и кубиками льда. Но откуда лёд в пустыне?
Оказывается, древние персы знали, как делать лёд. Для этого они использовали яхчалы – здания-холодильники. “Ях” означает лёд, а “чал” означает яма.
Яхчал состоит из двух частей. Наземная часть представляет из себя конус с двухметровыми стенами. Стены обмазывали саруджем – материалом на основе песка, глины, яичных белков, извести, козьей шерсти и золы. Этот материал хорошо держал температуру.
Нижняя часть яхчала - хранилище льда. По бокам конуса еще ставят “багдиры” – ускорители потока воздуха.
Внизу под яхчалом протекает канат – так называют акведук с водой. Горячий воздух, попадая в яхчал, ускоряется багдиром, и в результате температура воздуха в яхчале падает до 0 °C градусов.
Я не знаю как точно с точки зрения физики описать процесс, происходящий в яхчале, но факт остается фактом - на стенах хранилища появлялся лёд. Его соскабливали, прессовали и оставляли там же на хранение. Процесс повторялся регулярно, в результате в яхчале лежали целые глыбы льда. И это в пустыне!
Но самое интересное, что для получения льда древним персам не нужно было электричество!
История с яхчалом лишний раз убеждает меня в том, что древние люди были не глупее современных. Понять принципы работы термостата, построить холодильник, научиться поддерживать минусовую температуру, и всё это без обучения в каком-нибудь техническом вузе в течение 5 лет:)))
Вот так вот.
Источник:
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При испарении ЛЮБОЙ жидкости её температура понижается. Чем быстрее испаряется жидкость тем больше перепад температур. Ускорить испарение можно сквозняком. Который в этих хреновинах и устраивали. По тому же принципу сейчас работают термотрубки в радиаторах охлаждения.
После обжига в печи, сей сосуд начинает усиленно "потеть". Поставленный на сквознячок, кувшин теряет до половины налитой воды, зато оставшаяся часть становится холодной.
За эти 5 лет человек не самых высших способностей может научиться тому, к чему человечество приходило методом проб и ошибок веками.