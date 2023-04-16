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Как в древности делали лёд в жару +50°C

Как в древности делали лёд в жару +50°C

Автор:
16 апреля 2023 10:05
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Древние   жара   интересно   лед   пустыня   факты   физика   фото   
1725
4

На улице +50 °C, а на столе освежающий хакшир с семенами гулявника ирио и кубиками льда. Но откуда лёд в пустыне?

Оказывается, древние персы знали, как делать лёд. Для этого они использовали яхчалы – здания-холодильники. “Ях” означает лёд, а “чал” означает яма.

Яхчал состоит из двух частей. Наземная часть представляет из себя конус с двухметровыми стенами. Стены обмазывали саруджем – материалом на основе песка, глины, яичных белков, извести, козьей шерсти и золы. Этот материал хорошо держал температуру.

Нижняя часть яхчала - хранилище льда. По бокам конуса еще ставят “багдиры” – ускорители потока воздуха.

Внизу под яхчалом протекает канат – так называют акведук с водой. Горячий воздух, попадая в яхчал, ускоряется багдиром, и в результате температура воздуха в яхчале падает до 0 °C градусов.

Я не знаю как точно с точки зрения физики описать процесс, происходящий в яхчале, но факт остается фактом - на стенах хранилища появлялся лёд. Его соскабливали, прессовали и оставляли там же на хранение. Процесс повторялся регулярно, в результате в яхчале лежали целые глыбы льда. И это в пустыне!

Но самое интересное, что для получения льда древним персам не нужно было электричество!

История с яхчалом лишний раз убеждает меня в том, что древние люди были не глупее современных. Понять принципы работы термостата, построить холодильник, научиться поддерживать минусовую температуру, и всё это без обучения в каком-нибудь техническом вузе в течение 5 лет:)))

Вот так вот.


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Метки: Древние   жара   интересно   лед   пустыня   факты   физика   фото   
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10  комментариев
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1
Serg Час назад
Автору школу прогуливать меньше надо было.
При испарении ЛЮБОЙ жидкости её температура понижается. Чем быстрее испаряется жидкость тем больше перепад температур. Ускорить испарение можно сквозняком. Который в этих хреновинах и устраивали. По тому же принципу сейчас работают термотрубки в радиаторах охлаждения.
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6k
Vladimir 21 минуту назад
Про персов не скажу, замолвлю слово про туркменов. Знают они похожий метод, когда берется глина, песок и мелкотолченый древесный уголь. Из всего этого лепится кувшин, говорят из чистой глины кувшин делать гораздо легче, но пить захочешь и не так рас...
После обжига в печи, сей сосуд начинает усиленно "потеть". Поставленный на сквознячок, кувшин теряет до половины налитой воды, зато оставшаяся часть становится холодной.
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3k
Александр 21 минуту назад
Стены высотой 2 метра?Столбы на фото с проводами тогда сколько?50 см?
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
А пингвины там были ?
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23k
MrGod 39 минут назад
Мир полон диковинных и не понятных штук.........когда прогуливал физику в школе.
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4k
Сергей 43 минуты назад
"и всё это без обучения в каком-нибудь техническом вузе в течение 5 лет:)))"
За эти 5 лет человек не самых высших способностей может научиться тому, к чему человечество приходило методом проб и ошибок веками.
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3k
Едондер пуп 59 минут назад
Сдается мне, что без дополнительного насоса на входе воздуха не обходилось. Тоже можно было устроить без электричества: верблюды или плененные неверные в помощь))
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354
wmzz Едондер пуп 18 минут назад
Вполне достаточно ветра. Так работает ветряная башня. Если окно расположено и ветер дует как нарисовано, то перед окном образуется разряжение воздуха и воздух из ветряной башни просто "высасывается". Ветер в пустыне - дело частое. На фото видно, что башен четыре - всегда можно подобрать и открыть окна в башнях, которые сейчас будут работать.
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5k
magic32 Час назад
"...Я не знаю как точно с точки зрения физики описать процесс,...", "...построить холодильник, научиться поддерживать минусовую температуру, и всё это без обучения в каком-нибудь техническом вузе в течение 5 лет:)))" - автор, так построй холодильник
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