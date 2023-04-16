Как в древности делали лёд в жару +50°C

Я не знаю как точно с точки зрения физики описать процесс, происходящий в яхчале, но факт остается фактом - на стенах хранилища появлялся лёд. Его соскабливали, прессовали и оставляли там же на хранение. Процесс повторялся регулярно, в результате в яхчале лежали целые глыбы льда. И это в пустыне!

Но самое интересное, что для получения льда древним персам не нужно было электричество!

История с яхчалом лишний раз убеждает меня в том, что древние люди были не глупее современных. Понять принципы работы термостата, построить холодильник, научиться поддерживать минусовую температуру, и всё это без обучения в каком-нибудь техническом вузе в течение 5 лет:)))

Вот так вот.