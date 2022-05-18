Чем впечатляет Белая пустыня в Египте, которая раньше была морским дном

Белая пустыня уникальна по многим причинам. Это часть Сахары, расположенная примерно в 72 км к северо-востоку от Фарафры, примерно в 500 км к югу от Каира.

Примечательно, что неподалеку находится и Черная пустыня. Она расположена в 134 км к северу от Белой пустыни и является ее полной противоположностью. Она состоит из песчаных дюн, покрытых черным вулканическим веществом.