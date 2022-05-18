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Чем впечатляет Белая пустыня в Египте, которая раньше была морским дном

Чем впечатляет Белая пустыня в Египте, которая раньше была морским дном

Автор:
18 мая 2022 09:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: дно   интересно   мире   пустыня   факты   фото   
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Отправиться в Белую пустыню — незабываемый опыт, который можно получить в Египте. Путешествуя по засушливым районам, вы искренне начинаете ценить воду как важный элемент жизни. Противоположно Тагхиту в Алжире эта бесплодная земля прекрасно контрастирует с оазисами, заполненными жизнью и зеленью.

Природная достопримечательность

Большинство туристов посещает Египет, чтобы увидеть его исторические сокровища, такие как пирамиды Гизы, Большой Сфинкс и Долина царей. Естественные же чудеса страны, такие как Белая пустыня, остаются в тени.

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Белая пустыня уникальна по многим причинам. Это часть Сахары, расположенная примерно в 72 км к северо-востоку от Фарафры, примерно в 500 км к югу от Каира.

Примечательно, что неподалеку находится и Черная пустыня. Она расположена в 134 км к северу от Белой пустыни и является ее полной противоположностью. Она состоит из песчаных дюн, покрытых черным вулканическим веществом.

Чем примечательна Белая пустыня

Основной географической достопримечательностью Фарафры является нацпарк Белой пустыни, который охватывает более 300 квадратных километров. Эта территория известна обилием камней, которые были сформированы эрозивными песчаными бурями.

Сахара Эль-Бейда, известная как Белая пустыня, — определенно не то место, в котором вы хотели бы заблудиться. Это довольно сюрреалистичные территории, которые позволяют легко погрузиться в иллюзию.

Давным-давно место, в котором теперь есть только рекордно высокие температуры и песок, было морским дном. Медленно уровень воды начал падать, а морская растительность и подводные существа стали вымирать. Что осталось — это гигантские кусочки мела, которые все еще с гордостью стоят сегодня. У каждого есть уникальная форма, которой можно восхищаться часами.

Форма этих камней доказывает, что время и природа могут изменить все. От давления моря и песчаных штормов мягкие части скал были разрушены. То, что мы видим сегодня, является результатом работы природы в течение не одной тысячи лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дно   интересно   мире   пустыня   факты   фото   
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