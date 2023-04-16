Битва RMS Carmania и SMS Cap Trafalgar: встреча с «самозванцем»

14 сентября 1914 года у острова Триндади, Бразилия, состоялось пусть и небольшое, но крайне знаковое событие в мировой истории флота – сражение между RMS Carmania («Кармания») и SMS Cap Trafalgar («Кэп Трафальгар»). Знаменательно оно тем, что это была первая битва вспомогательных крейсеров, доказавшая их «право на жизнь». Что иронично, немецкий корабль был замаскирован под Carmania.
Изображение битвы RMS Carmania и SMS Cap Trafalgar художника Чарльза Диксона
До встречи с двойником
Carmania был спущен на воду 21 февраля 1905 года — прекрасный океанский лайнер с заделом на то, что его можно будет превратить во вспомогательный крейсер. Им он и стал в августе 1914 года. Для этого был удалён весь внутренний интерьер и установлены 8 орудий QF 4.7-inch Mark V* L/45. К 23 августа Carmania прибыл на Бермуды во всеоружии и вошёл в состав флота адмирала Крэддока, где был направлен к островам Бразилии для борьбы с угольными транспортами немцев. Там же он и встретился с «самозванцем».
Cap Trafalgar был куда моложе, будучи спущенным на воду 31 июля 1913 года. Он предназначался для обеспечения морской коммуникации между Германией и Южной Америкой. Но когда началась «Великая война», он отправился из Буэнос-Айреса на остров Триндади для модернизации. Там с канонерской лодки SMS Eber были сняты две 105-мм пушки SK L/45 и шесть скорострельных 1-фунтовых орудий и перенесены.на Cap Trafalgar. Помимо этого, его решили замаскировать под Carmania, сняв для этого одну трубу и нанеся окраску компании Cunard Lines. Никто и предположить не мог, что Cap Trafalgar предстоит битва с тем, под кого его замаскировали…
RMS Carmania и SMS Cap Trafalgar до войны, художник Вилли Штёвер
Битва при Триндади
Британские моряки чётко знали, что их кораблей в бухте Триндади быть не могло. Они смогли распознать, что это немецкий вспомогательный крейсер и корабли обеспечения Кайзерлихмарине. Немцы тоже заметили приближение корабля Его Величества и пришли в движение. Капитан Carmania Ноэль Грант приготовился к погоне, но командир Cap Trafalgar, корветтен-капитан Юлиус Вирт, решил принять бой и пошёл навстречу. В результате боя, длившегося 1 час и 40 минут, британский крейсер вышел победителем, потопив своего соперника. Вместе с тем, он сам получил тяжёлые повреждения, в частности, был разрушен мостик корабля, из-за чего Carmania был отправлен на ремонт и вернулся в строй лишь в 1916 году к моменту событий на Галлиполи.
Потери с обеих сторон в том бою составили 60 человек. Сам бой показал, что подобный тип кораблей имеет право на существование, а также выявил их недостатки, в особенности, высокую уязвимость к артиллерийскому огню.
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Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
А если бы были не бесплатные и не ленились - то вот, например, гуглоперевод описания боя, которое здесь скипнуто:
https://www-warhistoryonline-com.translate.goog/instant-articles/desperate-fight-death-rms-carmania-vs-sms-cap-trafalgar-1914.html?chrome=1&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapphttps://www-warhistoryonline-com.translate.goog/instant-articles/desperate-fight-death-rms-carmania-vs-sms-cap-trafalgar-1914.html?chrome=1&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp
За день до этого « Кап Трафальгар» прибыл на остров Триндади в Бразилии, где Императорский флот Германии создал секретную базу снабжения. Там она встретила пару угольных судов, и они бросили якорь недалеко от берега. Три корабля простояли ночь, пополняя угольные бункеры торгового рейдера. Она только что завершила свою первую, но неудачную миссию и снова готовилась к выходу. Ее команда хотела получить шанс доказать свою ценность и добиться успеха в бою.
Эти люди и не подозревали, что к ним приближается другой корабль. « Кармания» примерно знала, где действовал немецкий корабль, и определила, что остров Триндади был наиболее вероятным местом для базы. Она приблизилась к маленькому острову около 11:00 14 сентября 1914 года. На горизонте она могла видеть лишь намек на дым. « Кап Трафальгар» закончил погрузку угля и набирал обороты, чтобы приступить к следующей миссии.
Около полудня « Кармания» могла ясно видеть другой корабль. « Кап Трафальгар» развернулся и ушел от «Кармании» . Сначала капитан «Кармании» , должно быть, был сбит с толку; ее добыча была нарисована почти так же, как и она. У другого британского корабля не было причин бежать, поэтому она преследовала его.
После непродолжительной погони «Кап Трафальгар» повернул на правый борт и начал приближаться к «Кармании». На расстоянии 8500 ярдов «Кармания» произвела первый выстрел. Снаряд со свистом пронесся по направлению к немецкому кораблю, шлепнувшись в океан неподалеку. « Кап Трафальгар» почти сразу ответил своим правым главным орудием, и 56-фунтовый кусок стали вылетел со скоростью 2300 футов в секунду.
Рядом с «Карманией» взвился столб воды . Затем оба корабля открыли огонь. « Кармания» могла нести 4 пушки, а «Кап Трафальгар» имел 1 пушку и 3 автопушки. Именно ее автопушки, по сути крупнокалиберные пулеметы, оказались наиболее эффективными. Они простреливали верхние палубы «Кармании» с носа и кормы, разбрасывая осколки, мрамор и осколки по коридорам роскошного лайнера.
« Кармания» попала в носовую часть «Кап Трафальгар», вызвав пожар и заставив ее крениться на правый борт. Затем передняя каюта «Кармании» , прямо под главным мостиком, загорелась, и снаряд уничтожил ее пожарную магистраль, так что не было никакой возможности потушить быстро разрастающееся пламя. Мостик был брошен, и капитан и его офицеры двинулись на корму, спасаясь от огня.
Оба корабля продолжали бой, их некогда величественные интерьеры наполнились ранеными членами экипажа, дымом и обломками. « Кап Трафальгар» продолжал стрелять по палубам «Кармании» , надеясь уничтожить ее орудия. « Кармания» сменила цель на ватерлинию «Кап Трафальгар» , проделывая дыру за дырой в борту корабля.
По мере того как битва продолжалась, «Кап Трафальгар» наполнился водой и начал сильно крениться. Ее команда продолжала стрелять из пулеметов, убедившись, что они защищают гордость своего капитана, своего корабля и Германии. Когда она начала тонуть, она разослала сообщения о бедствии всем судам в этом районе. Немецкие купцы сидели на горизонте, ожидая исхода битвы.
Наконец, «Кап Трафальгар» повернулся на правый борт. Ее команда заполнила спасательные шлюпки, а другие прыгнули в заполненный мусором океан. Некоторые из них оказались в ловушке внутри корабля, и у них было мало шансов спастись.
« Кармания» едва держалась на плаву. Она сильно накренилась, так как вспыхнули пожары, а коммуникационное и навигационное оборудование на ее мостике было почти уничтожено. Она развернулась и помчалась на юг, надеясь встретиться с британским крейсером в этом районе. К тому времени, когда ее спасли 15-го числа, она вряд ли была мореходной и, скорее всего, затонула бы, если бы находилась в море еще день или два.