Битва RMS Carmania и SMS Cap Trafalgar: встреча с «самозванцем»

Изображение битвы RMS Carmania и SMS Cap Trafalgar художника Чарльза Диксона







До встречи с двойником





Carmania был спущен на воду 21 февраля 1905 года — прекрасный океанский лайнер с заделом на то, что его можно будет превратить во вспомогательный крейсер. Им он и стал в августе 1914 года. Для этого был удалён весь внутренний интерьер и установлены 8 орудий QF 4.7-inch Mark V* L/45. К 23 августа Carmania прибыл на Бермуды во всеоружии и вошёл в состав флота адмирала Крэддока, где был направлен к островам Бразилии для борьбы с угольными транспортами немцев. Там же он и встретился с «самозванцем».



Cap Trafalgar был куда моложе, будучи спущенным на воду 31 июля 1913 года. Он предназначался для обеспечения морской коммуникации между Германией и Южной Америкой. Но когда началась «Великая война», он отправился из Буэнос-Айреса на остров Триндади для модернизации. Там с канонерской лодки SMS Eber были сняты две 105-мм пушки SK L/45 и шесть скорострельных 1-фунтовых орудий и перенесены.на Cap Trafalgar. Помимо этого, его решили замаскировать под Carmania, сняв для этого одну трубу и нанеся окраску компании Cunard Lines. Никто и предположить не мог, что Cap Trafalgar предстоит битва с тем, под кого его замаскировали…