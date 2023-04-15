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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения. Интересного просмотра!
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Метки: СССР Фотографии история
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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения. Интересного просмотра!
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Как сейчас помню тот кайф от наследия Олимпиады-80 - кафе-мороженое с мультиками "Том и Джерри" и шарик вкуснейшего мороженого... мммм.
А в дорогу пластинка клубничной или кофейной жевачки за 10 коп.
Запомнил только ее цену, т.к. иногда мне ее покупали просто так.
И к слову - речь вовсе не о Москве или ЗАТО.