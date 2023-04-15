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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
15 апреля 2023 21:42
Метки: СССР   Фотографии   история   
287
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения. Интересного просмотра!

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Источник:

Метки: СССР   Фотографии   история   
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8  комментариев
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3k
поручик Ржевский 5 часов назад
Зто ж кадр из фильма "Королева бензоколонки"...
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644
Кондратий Собакин 59 минут назад
Фото 16. Архангельск. Речной вокзал. Неоднократно бывал там.
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14k
Алексей 4 часа назад
Вот много картинок про СССР, но эта прям стрельнула

Как сейчас помню тот кайф от наследия Олимпиады-80 - кафе-мороженое с мультиками "Том и Джерри" и шарик вкуснейшего мороженого... мммм.
А в дорогу пластинка клубничной или кофейной жевачки за 10 коп.
Запомнил только ее цену, т.к. иногда мне ее покупали просто так.
И к слову - речь вовсе не о Москве или ЗАТО.
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1k
Максим Макашев 4 часа назад
"Зенит" зеркалка была особым шиком
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87k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Это те самые два другана пионера, что выросли и по свету ездят, на шпили любуются?

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