Герои фильмов «Брат» и «Брат 2»

Как выглядели герои «Брата» во время съемок и как они выглядят сейчас — узнайте из нашей фотогалереи. Дарья Юргенс, попросившая принести ей водочки в самолете, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков и даже Александр Робак (вы, кстати, помните, что он сыграл небольшую роль во втором «Брате»?) — все герои прошлого снова собрались в одном месте.

Интересного просмотра!