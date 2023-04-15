Герои фильмов «Брат» и «Брат 2»

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Как выглядели герои «Брата» во время съемок и как они выглядят сейчас — узнайте из нашей фотогалереи. Дарья Юргенс, попросившая принести ей водочки в самолете, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков и даже Александр Робак (вы, кстати, помните, что он сыграл небольшую роль во втором «Брате»?) — все герои прошлого снова собрались в одном месте.
Интересного просмотра!
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Метки: Россия Фотографии кино
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Такие теперь работают ,скромные и в тоже время жесткие !
И их не мало в России !
Но он стал точкой возрождения России из всего этого дерьма демократического Там душа наша вся с ее всеми негативами и стремлениями и ОЧИЩЕНИЕМ!
Это - деградация общества и людей.
И сегодня я это вижу. Имхо.
Остальные тоже, в основном, согласно возрасту...