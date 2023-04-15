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Герои фильмов «Брат» и «Брат 2»

Герои фильмов «Брат» и «Брат 2»

Автор:
15 апреля 2023 20:01
Метки: Россия   Фотографии   кино   
1444
29

Как выглядели герои «Брата» во время съемок и как они выглядят сейчас — узнайте из нашей фотогалереи. Дарья Юргенс, попросившая принести ей водочки в самолете, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков и даже Александр Робак (вы, кстати, помните, что он сыграл небольшую роль во втором «Брате»?) — все герои прошлого снова собрались в одном месте.

Интересного просмотра!

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Метки: Россия   Фотографии   кино   
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19  комментариев
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56
wgw Час назад
Кокорин- поддельщик документов. Чугун в 9 роте
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34k
Fat boy slim is * in a heaven 19 минут назад
Хохлов из чикагской мафии забыли
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180
twincam 22 минуты назад
Э. Милтон Вилер (E. Milton Wheeler) родился в Чикаго (штат Иллинойс) 27 октября 1959 года.

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180
twincam 21 минуту назад
сутенер из Брата 2
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2k
Mixan Полчаса назад
Да так ..писарем служил ...
Такие теперь работают ,скромные и в тоже время жесткие !
И их не мало в России !
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2k
Mixan Полчаса назад
Сколько раз уже этот фильм пересматривал ..Жесткий до не хочу ..
Но он стал точкой возрождения России из всего этого дерьма демократического Там душа наша вся с ее всеми негативами и стремлениями и ОЧИЩЕНИЕМ!
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7k
klop 56 минут назад
В 2000-х сильно громыхнул Брат 2, да и саундтрек под стать фильму. Непривычно было слышать из проезжающих авто вместо какого-нибудь клубника или попсы, Бутусовское "Гибралтар-Лабрадор...". Я даже на какое-то время переключился на русский рок вместо электронной музыки.
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66k
doker Час назад
Не вписался Сергей Бодров в последующую действительность. Мог бы жить...
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240
ups Александр 43 минуты назад
он успел при жизни в каком то интервью ответить на этот вопрос,возможно в интернете поиском найдете.
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14k
Александр 2 часа назад
Сухоруков молодец!

Остальные тоже, в основном, согласно возрасту...
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