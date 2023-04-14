Концепт-кары АвтоВАЗа, которые так и не выпустили

Вдохновившись "Окой", инженеры задумали произвести собственный субкомпактный автомобиль на укороченной платформе "Гном", который должен был заменить "Оку", а затем сделали "Эльфа", лишив его дверей и крыши. Для чего он нужен был? Чтобы ездить на пляж!