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Концепт-кары АвтоВАЗа, которые так и не выпустили

Концепт-кары АвтоВАЗа, которые так и не выпустили

Автор:
14 апреля 2023 12:25
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автомир   концепт кары ваза   концепт-кары   лада   отечественные авто   
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Идеи инженеров и конструкторов не всегда выходят за рамки реализации. Однако идейные вдохновители ВАЗа старались сделать авто современными и комфортными. Жаль, что не все машины выпустили в производство.

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Вообще, инженеры старались выпускать авто под нужды людей. Например, были разработаны гольф-кары, которые могли бы возить людей на поле или в парках аттракционов.

Возможно, именно так инженеры представляли машину будущего.

Вдохновившись "Окой", инженеры задумали произвести собственный субкомпактный автомобиль на укороченной платформе "Гном", который должен был заменить "Оку", а затем сделали "Эльфа", лишив его дверей и крыши. Для чего он нужен был? Чтобы ездить на пляж!

Модель "Рапан" была электрокаром.

Авто на базе "Калины", которую укоротили, а также оснастили двухлитровым 100-сильным двигателем, способным разогнать авто до 100 км/ч за 9 секунд. В то время как раз вышли Audi TT, BMW Z4 и Porsche Boxster, эта машина явно вдохновлена ими.


Такую машину можно увидеть только в музее ВАЗа.


С - это был трехдверный хетчбэк. После приобретения Renault 25% акций АвтоВАЗа, наработки использовали для создания Lada Vesta.

Источник:

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Метки: ВАЗ   авто   автомир   концепт кары ваза   концепт-кары   лада   отечественные авто   
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4  комментария
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21k
Davy Jones Час назад
Земля под Автовазом проклятая, или ворюги в руководстве сидящие на откатах западных концернов не суть важно. Важно то, что могут и хотят КБ Автоваз делать хорошие машины, но тормоз именно в совете директоров.
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1k
Змей Горыныч 7 минут назад
Вот такой ВАЗ-2122 Река у нас в части был на подконтрольной эксплуатации. Жаль что в серию не пошел
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5k
Котэ 15 минут назад
на сегодняшний день автоваз и серийные авто выпускать не может
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8k
Том Сойер 57 минут назад
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули! Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули! Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули! Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору: - А я тебе говорил - место проклятое! ! !
А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
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