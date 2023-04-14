Концепт-кары АвтоВАЗа, которые так и не выпустили

Идеи инженеров и конструкторов не всегда выходят за рамки реализации. Однако идейные вдохновители ВАЗа старались сделать авто современными и комфортными. Жаль, что не все машины выпустили в производство.
Вообще, инженеры старались выпускать авто под нужды людей. Например, были разработаны гольф-кары, которые могли бы возить людей на поле или в парках аттракционов.
Возможно, именно так инженеры представляли машину будущего.
Вдохновившись "Окой", инженеры задумали произвести собственный субкомпактный автомобиль на укороченной платформе "Гном", который должен был заменить "Оку", а затем сделали "Эльфа", лишив его дверей и крыши. Для чего он нужен был? Чтобы ездить на пляж!
Модель "Рапан" была электрокаром.
Авто на базе "Калины", которую укоротили, а также оснастили двухлитровым 100-сильным двигателем, способным разогнать авто до 100 км/ч за 9 секунд. В то время как раз вышли Audi TT, BMW Z4 и Porsche Boxster, эта машина явно вдохновлена ими.
Такую машину можно увидеть только в музее ВАЗа.
С - это был трехдверный хетчбэк. После приобретения Renault 25% акций АвтоВАЗа, наработки использовали для создания Lada Vesta.
Источник:
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А то всё "руки из жопы, руки из жопы"