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25 фотографий о том, с чем людям приходится сталкиваться на работе

25 фотографий о том, с чем людям приходится сталкиваться на работе

Автор:
14 апреля 2023 10:55
Сообщество : Картинка дня
Метки: Жизнь   Обычные люди   профессии   работы   рабочий день   трудящиеся   
1896
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Мы хорошо разбираемся в своём деле, но слабо представляем себе работу людей, которые занимаются чем-то другим. Эти снимки могут рассказать о невидимых сторонах различных профессий и сделать это без лишних слов.

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«Она заключалась в том, чтобы получать и перераспределять такие вещи, как еда, лекарства, одежда, одеяла и игрушки людям, которые в них нуждаются».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Обычные люди   профессии   работы   рабочий день   трудящиеся   
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805
surgy 49 минут назад
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18k
Александр Полчаса назад
Фото с моей работы, небольшой завал
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74k
Доктор Джонс Час назад
«Я работаю в Amazon на погрузке товаров для отправки. Похоже на игру в "Тетрис"»...
Исходя из того, что в Амазоне коробки типовые, определенных размеров, собрать этот пазл несложно. Также бывает, когда на складе заканчиваются небольшие коробки, могут маленькую вещь отправить в огромной коробке...
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