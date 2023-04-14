25 фотографий о том, с чем людям приходится сталкиваться на работе

Мы хорошо разбираемся в своём деле, но слабо представляем себе работу людей, которые занимаются чем-то другим. Эти снимки могут рассказать о невидимых сторонах различных профессий и сделать это без лишних слов.
«Она заключалась в том, чтобы получать и перераспределять такие вещи, как еда, лекарства, одежда, одеяла и игрушки людям, которые в них нуждаются».
4. «Открытка всем, кто якобы не в состоянии носить защитную маску. У меня астма, и я работаю здесь по 13 часов»
5. «Измученные пожарные отдыхают после тушения пожаров, продолжающихся в центральной Португалии. Они наши национальные герои»
6. «Я работаю в приюте для кошек. Я отправила эту фотографию своему парню и спросила, можем ли взять этого кота себе. Это сработало»
8. «Я работаю в киноиндустрии и обычно стесняюсь попросить сфотографироваться с актером. Но с этим маленьким парнем сфотографироваться удалось»
10. «К моему дяде, который работает на арктическом исследовательском судне, сегодня пришел неожиданный гость»
14. «Каждое утро четверга мой маленький племянник ждёт появления мусоровоза и пытается помочь. Сегодня ему привезли фирменную бейсболку»
17. «Я работаю в баре, принадлежащем лорду и леди, которые живут в замке на острове, до которого можно дойти только во время отлива»
18. «Моя мама работает флористом и иногда присылает мне фотографии своих цветочных композиций»
20. «Моя сестра застала мужа спящим на работе. У него молочная ферма и он на ней пашет круглый день»
21. «Мой друг показал мне, чем занимается на работе. Фото до и после того, как он привёл кабели в серверной в порядок»
23. «Я работал в мастерской, которая делала ветровые стекла для автомобилей. Вот это всё — отходы производства. Человек для масштаба»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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