FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8162 поста • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В МВД озвучили статистику по преступности среди мигрантов

В МВД озвучили статистику по преступности среди мигрантов

Автор:
24 января 2024 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   МВД   мигранты   миграционная преступность   преступления   статистика   уголовники   
1105
5

О том, что "иностранные специалисты" приезжают в РФ не только работать, известно давно. Недаром появился термин "миграционная преступность". МВД представило сводный отчёт со статистикой о количестве совершенных мигрантами преступлений. Также выяснили, приезжие из каких стран чаще других фигурировали в сводках полиции.



В сводном отчете МВД представлены данные с 2013 по май 2023 года.Судя по статистике, наименьшее количество преступлений мигранты совершали в 2019 году, а потом кривая преступности среди "иностранных специалистов" полезла вверх. В 2022 г. этот показатель достиг отметки в 30278 случаев Особенно настораживает тот факт, что среди преступлений симметрично увеличивается количество тех, которые относят к категории "особо тяжкие" - в 2022 году было зафиксировано 11664 таких правонарушений. Этот показатель максимальный с 2013 года.


×
×

Также в МВД обнародовали статистику о национальном составе преступников-мигрантов. В первой тройке "лидеров" - граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. На долю приехавших из Узбекистана пришлось аж 40% преступлений.

Чаще всего иностранцев ловят на незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). По этой статье в 2021 году привлечено 3342 иностранных гражданина, в 2022 году — 6447. Среди задержанных чаще всего попадаются граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.


Что касается тяжёлых преступлений, к примеру, убийств (ст. 105 УК), то их количество с 2021 по 2022 год выросло на 52% (с 161 в 2021 до 246 в 2022). И только за четыре месяца 2023 года по этой статье были привлечены 90 мигрантов. На убийство чаще других идут граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.


Эта статистика была составлена в МВД по запросу депутата Госдумы Михаила Матвеева. Отчётность ему потребовалась для подготовки к рабочему совещанию у вице-спикера Думы Петра Толстого «по профилактике преступности среди иностранных граждан и трудовых мигрантов».


Депутат считает, что если эту тему проработать глубже, можно получить своеобразный "индекс криминогенности", т.е. количество преступлений на душу мигрантов из данной страны. Этот показатель мог бы пригодиться для работы над профилактикой преступности, т.к. законопослушность разных мигрантов из разных стран разная. Однако депутат опасается, что тут же последует претензия о разжигании межнациональной розни.


Впрочем, статистика и факты - вещь упрямая, и если на них не обращать внимания, ситуация в стране не изменится.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   МВД   мигранты   миграционная преступность   преступления   статистика   уголовники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Kucher Час назад
Это ещё в статистику не включают тех таджиков/азеров/узбеков/и т.д., которые успели гражданство России получить, а их то тоже хватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
717
Андрей Граф 12 минут назад
не сдавайте этим тупым чуркам квартиры, не давайте им работать, ставьте негативные отзову о доставке и в такси, надо их всех прессовать тварей, что знали свое место обезьяны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
mbr 16 минут назад
Нет "иностранных специалистов" -- нет преступности мигрантов.
Плюс это серьёзный удар по мафиозно-клановым группировкам в России в строительстве, промышленности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
АнтонПолднев Полчаса назад
Тут ещё надо понимать что это "статистика МВД". То есть это те преступления, по которым были заявления, которые раскрыты и которые выявило само МВД. А сколько осталось невыявленными? Вообще непонятно. Так что статистика довольно условная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida Полчаса назад
Мира, здоровья и творческих узбеков!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья 43 минуты назад
Явно правительство РФ специально ситуацию с мигрантами нагнетают, мне не понятно для чего? Пол года назад даже национальность преступника сообщать было запрещено (ели он не славянин конечно) подобные случаи пытались замалчивать . А тут всё на оборот . Думаю после выборов ситуация опять повернётся на 180 градусов .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Андрей 48 минут назад
Ситуация изменится после 2030 года. После выборов президента России. Подозреваю, что число "новых русских" за эти шесть лет сильно изменится. Это и те, кто уже получил российское гражданство, и те кто за эти шесть лет получит российское гражданство и подросшие дети, которые автоматом получат российские паспорта. К 2030 году таких людей будет уже миллионов 30-40. Да, они разных национальностей, но они объеденены религией и они все до одного пойдут на выборы. И если в 2030 году Путин пойдёт на выборы, то он будет первым, а единый представитель от диаспор будет вторым. Но если в 2030 году Путин не пойдёт на выборы, то наши голоса размажутся по кандидатам, и представитель диаспор при наших честных выборах возьмет первое место и станет президентом России. И вот тут начнется самое интересное. И если в 2030 у них это ещё может не получится, то в 2036 шанс получить президента от диаспор расцениваю в 146%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
3k
Максим Макашев Час назад
Озвучили? Ну и что? Какие меры приниматься будут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
Феличита Максим Макашев 40 минут назад
чтобы статистики такие графики больше не рисовали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213597



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от...
На дорогах стали появляться светофоры нового типа
На дорогах стали появляться светофоры нового типа
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Джин Элайза Тирни - самое прекрасное создание
Джин Элайза Тирни - самое прекрасное создание
Папа вам не мама
Папа вам не мама
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Три состояния

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#люди#авто аварии#США#кино#собака#подборка
#животные#машина#Прикол#история#факты#Автовсячина#природа#позитив#кот#фильм
#автомир#в мире#интересное#ДТП#аварии#забавно#Москва#Разное#Суд#СССР
Папа вам не мама Папа вам не мама Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов 200 мигрантов не смогли попасть в Финляндию и решили остаться в России 200 мигрантов не смогли попасть в Финляндию и решили остаться в России Власти Кургана ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности Власти Кургана ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности Иностранцы, приезжающие в Россию, будут обязаны подписать «соглашение о лояльности» Иностранцы, приезжающие в Россию, будут обязаны подписать «соглашение о лояльности» В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов

На что жалуетесь?

Вернуться