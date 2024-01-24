В МВД озвучили статистику по преступности среди мигрантов

Чаще всего иностранцев ловят на незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). По этой статье в 2021 году привлечено 3342 иностранных гражданина, в 2022 году — 6447. Среди задержанных чаще всего попадаются граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Что касается тяжёлых преступлений, к примеру, убийств (ст. 105 УК), то их количество с 2021 по 2022 год выросло на 52% (с 161 в 2021 до 246 в 2022). И только за четыре месяца 2023 года по этой статье были привлечены 90 мигрантов. На убийство чаще других идут граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.