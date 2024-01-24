В МВД озвучили статистику по преступности среди мигрантов

О том, что "иностранные специалисты" приезжают в РФ не только работать, известно давно. Недаром появился термин "миграционная преступность". МВД представило сводный отчёт со статистикой о количестве совершенных мигрантами преступлений. Также выяснили, приезжие из каких стран чаще других фигурировали в сводках полиции.
В сводном отчете МВД представлены данные с 2013 по май 2023 года.Судя по статистике, наименьшее количество преступлений мигранты совершали в 2019 году, а потом кривая преступности среди "иностранных специалистов" полезла вверх. В 2022 г. этот показатель достиг отметки в 30278 случаев Особенно настораживает тот факт, что среди преступлений симметрично увеличивается количество тех, которые относят к категории "особо тяжкие" - в 2022 году было зафиксировано 11664 таких правонарушений. Этот показатель максимальный с 2013 года.
Также в МВД обнародовали статистику о национальном составе преступников-мигрантов. В первой тройке "лидеров" - граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. На долю приехавших из Узбекистана пришлось аж 40% преступлений.
Чаще всего иностранцев ловят на незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). По этой статье в 2021 году привлечено 3342 иностранных гражданина, в 2022 году — 6447. Среди задержанных чаще всего попадаются граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Что касается тяжёлых преступлений, к примеру, убийств (ст. 105 УК), то их количество с 2021 по 2022 год выросло на 52% (с 161 в 2021 до 246 в 2022). И только за четыре месяца 2023 года по этой статье были привлечены 90 мигрантов. На убийство чаще других идут граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
Эта статистика была составлена в МВД по запросу депутата Госдумы Михаила Матвеева. Отчётность ему потребовалась для подготовки к рабочему совещанию у вице-спикера Думы Петра Толстого «по профилактике преступности среди иностранных граждан и трудовых мигрантов».
Депутат считает, что если эту тему проработать глубже, можно получить своеобразный "индекс криминогенности", т.е. количество преступлений на душу мигрантов из данной страны. Этот показатель мог бы пригодиться для работы над профилактикой преступности, т.к. законопослушность разных мигрантов из разных стран разная. Однако депутат опасается, что тут же последует претензия о разжигании межнациональной розни.
Впрочем, статистика и факты - вещь упрямая, и если на них не обращать внимания, ситуация в стране не изменится.
Источник:
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Плюс это серьёзный удар по мафиозно-клановым группировкам в России в строительстве, промышленности.
А ты чего ждал? Что возьмут за жопу чиновников, что у диаспор на зарплате сидят..? Держи карман...