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Что случилось с браком Венсана Касселя?

Что случилось с браком Венсана Касселя?

Автор:
10 апреля 2023 09:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Венсан Кассель   браки   селебрити   
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В августе 2023 года исполнится 5 лет с момента, когда Венсан Кассель и девушкой-моделью Тина Кунаки сочетались браком. Однако, похоже, что эту дату пара не празднует вместе, потому что 5 апреля 2023 года они объявили новость о своем расставании. У супругов есть дочь, Амазони Кассель, которая родилась 19 апреля 2019 года.


Ни Кассель, ни Кунаки и их близкие не комментируют причину разрыва. Однако, некоторые говорят, что отношения пошатнулись из-за неверности Тины, которую Венсан не смог простить. Кассель удалил все совместные фотографии с Кунаки из своих социальных сетей и даже не поздравил ее с днем рождения - 5 апреля 2023 года модели исполнилось 26 лет.


В начале отношений Венсана Касселя и Тины Кунаки, 30-летняя разница в возрасте казалась несущественной - так сильно было притяжение двух знаменитостей. Поклонники считали, что они выглядят вместе очень гармонично.


Сейчас, по словам источника, Тина очень переживает и расстроена.


Напомним, что первой женой Венсана была одна из самых красивых актрис мирового кино Моника Беллуччи. Брак с ней просуществовал около 14 лет - с 3 августа 1999 года по 26 августа 2013 года. У бывших супругов есть две дочери - 18-летняя Дева и 13-летняя Леони. Сегодня старшая дочь, Дева, успешно строит карьеру модели, сотрудничая с мировыми брендами.


На фоне неудачных отношений Касселя с Кунаки, его бывшая жена Моника Беллуччи наслаждается счастливой жизнью с 64-летним режиссером Тимом Бертоном. Судя по кадрам, которые украшают обложки журналов, любовь между ними всё еще жива.

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Метки: Венсан Кассель   браки   селебрити   
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2k
Autumn2015 Час назад
Ну а что он хотел? Молодая моделька на нем попиарилась, алименты получила, старость что ли с ним встечать? Этот старый сатир и был знаменит , как муж Моники.
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3k
Natalia 3 минуты назад
Еще один вместо сохранения брака с роскошной женщиной побежал по граблям за внешностью... сейчас она закончит горевать и отсудит половину имущества, алименты на свое содержание и все такое.
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Руслан

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