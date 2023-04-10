Что случилось с браком Венсана Касселя?

В августе 2023 года исполнится 5 лет с момента, когда Венсан Кассель и девушкой-моделью Тина Кунаки сочетались браком. Однако, похоже, что эту дату пара не празднует вместе, потому что 5 апреля 2023 года они объявили новость о своем расставании. У супругов есть дочь, Амазони Кассель, которая родилась 19 апреля 2019 года.
Ни Кассель, ни Кунаки и их близкие не комментируют причину разрыва. Однако, некоторые говорят, что отношения пошатнулись из-за неверности Тины, которую Венсан не смог простить. Кассель удалил все совместные фотографии с Кунаки из своих социальных сетей и даже не поздравил ее с днем рождения - 5 апреля 2023 года модели исполнилось 26 лет.
В начале отношений Венсана Касселя и Тины Кунаки, 30-летняя разница в возрасте казалась несущественной - так сильно было притяжение двух знаменитостей. Поклонники считали, что они выглядят вместе очень гармонично.
Сейчас, по словам источника, Тина очень переживает и расстроена.
Напомним, что первой женой Венсана была одна из самых красивых актрис мирового кино Моника Беллуччи. Брак с ней просуществовал около 14 лет - с 3 августа 1999 года по 26 августа 2013 года. У бывших супругов есть две дочери - 18-летняя Дева и 13-летняя Леони. Сегодня старшая дочь, Дева, успешно строит карьеру модели, сотрудничая с мировыми брендами.
На фоне неудачных отношений Касселя с Кунаки, его бывшая жена Моника Беллуччи наслаждается счастливой жизнью с 64-летним режиссером Тимом Бертоном. Судя по кадрам, которые украшают обложки журналов, любовь между ними всё еще жива.
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