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Байкало-Амурская магистраль – мегапроект Страны Советов. О строительстве железнодорожной магистрали впервые задумались еще в конце XIX века. Но реализовать проект смогли только в ХХ веке в несколько этапов.
Последний завершающий этап стартовал в 1972 году. В середине семидесятых от желающих принять участие в ее строительстве не было отбоя.
Фото уже были раскрашены, получилось вот так)))
Некоторые фото уже были, думаю нестрашно))
Интересного просмотра!
1.
Стела у железнодорожного вокзала. Новый город Северобайкальск.
Строителям предстояло построить более 4200 км путей в сложнейших условиях. В течение 12 лет строители шли друг к другу навстречу с запада и востока. Люди буквально жили на стройке, находили свои вторые половинки и рожали детей. Стройка шла беспрерывно, пока 29 сентября 1984 года отряды строителей не пересеклись на станции Куанда. В 90-е “эффективные менеджеры” называли БАМ "дорогой в никуда", издержкой эпохи застоя. Сейчас магистраль переживает возрождение.
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6.
Воспитатель молодежных общежитий Серафима Романова на прогулке с сыном, 1976 год. Иркутская обл., пос. Звездный
29.
Усть-Кут. Открытие моста через Лену, 1975 год.
На одной из его опор до сих пор можно прочесть уже изрядно стершуюся надпись: «Принимай, БАМ, наш подарок От бригады Шестака! Будь, как памятник, опора Здесь, у Лены, на века!»
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Метки: СССР Фотографии история
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