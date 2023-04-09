Байкало-Амурская магистраль – мегапроект Страны Советов. О строительстве железнодорожной магистрали впервые задумались еще в конце XIX века. Но реализовать проект смогли только в ХХ веке в несколько этапов.

Последний завершающий этап стартовал в 1972 году. В середине семидесятых от желающих принять участие в ее строительстве не было отбоя.

Фото уже были раскрашены, получилось вот так)))

Некоторые фото уже были, думаю нестрашно))

Интересного просмотра!

