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БАМ - край романтики для советской молодёжи

БАМ - край романтики для советской молодёжи

Автор:
09 апреля 2023 21:51
Метки: СССР   Фотографии   история   
226
55

Байкало-Амурская магистраль – мегапроект Страны Советов. О строительстве железнодорожной магистрали впервые задумались еще в конце XIX века. Но реализовать проект смогли только в ХХ веке в несколько этапов.

Последний завершающий этап стартовал в 1972 году. В середине семидесятых от желающих принять участие в ее строительстве не было отбоя.

Фото уже были раскрашены, получилось вот так)))

Некоторые фото уже были, думаю нестрашно))

Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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5  комментариев
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4k
MPEG-8 Час назад
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967
Николай 24 минуты назад
С интересом посмотрел. Спасибо.
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9k
Павел Полчаса назад
Эпоха в фотографиях!!!!
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6k
hhwost Час назад
а потом пришёл 1991 год и их всех забыли в тайге
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Юганск

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