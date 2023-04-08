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Фото Северного лета

Фото Северного лета

Автор:
08 апреля 2023 11:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: лето   природа   север   
171
41

Лето на Кольском полуострове. Суровое и не жаркое. Но лето всё-таки у нас есть. Фотографии Васи Пупкина.

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Лето Кольском полуострове. Совоеур и не жаркое. Но лето всё-таки у нас есть. Фотографии Васи Пупкина.

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Метки: лето   природа   север   
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2  комментария
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Александр Маслов 5 часов назад
Красивые места (я о природе...)
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Тамара Витальевна

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