Фото Северного лета

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Лето на Кольском полуострове. Суровое и не жаркое. Но лето всё-таки у нас есть. Фотографии Васи Пупкина.
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Лето Кольском полуострове. Совоеур и не жаркое. Но лето всё-таки у нас есть. Фотографии Васи Пупкина.
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