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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
06 апреля 2023 21:46
Метки: СССР   Фотографии   история   
296
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения. Интересного просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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31k
Ashabad 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
поручик Ржевский 2 часа назад
О! Ялта.
1. Набережная им. В. И. Ленина.
2. Массандровский пляж.
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22k
ЦСКА 2 часа назад
Классная подборка! Одна из лучших из этой серии! Парень в клетку у афиши и мэн на ИЖе, заслуживают отдельного внимания!
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