Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 апреля

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Сегодня отмечается международный день цыган, поэтому если вы не угнали коня, то прожили этот день зря. А ещё сегодня отмечается день борьбы со стереотипами, поэтому если вы цыган — не обижайтесь на меня, жирного человека, работающего за компьютером.
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