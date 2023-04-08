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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Автор:
08 апреля 2023 21:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3003
20
Сегодня отмечается международный день цыган, поэтому если вы не угнали коня, то прожили этот день зря. А ещё сегодня отмечается день борьбы со стереотипами, поэтому если вы цыган — не обижайтесь на меня, жирного человека, работающего за компьютером.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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12  комментариев
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46k
Максим Т. 2 часа назад
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Пожалуйста! Техника безопасности при работе на вилочном погрузчике))
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arek14 22 минуты назад
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arek14 22 минуты назад
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Мойша Полчаса назад
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Alex Полчаса назад
лепота
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Мойша Полчаса назад
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