Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 апреля

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Шестьсот тридцать два года назад в этот день ничего не произошло. Вообще ничего, ничегошеньки! И чтобы как-то это отметить, держите порцию отборных мемов.
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И готовится приказать установить памятный камень об этом переходе. Камень будет установлен 28 апреля 1391 года.
Так что автор подборки Никифоридис категорически неправ.