Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 апреля

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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 апреля