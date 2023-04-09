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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Автор:
09 апреля 2023 22:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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Шестьсот тридцать два года назад в этот день ничего не произошло. Вообще ничего, ничегошеньки! И чтобы как-то это отметить, держите порцию отборных мемов.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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4k
Kozlodoev 14 минут назад
Маникюр странный для мужика. Это точно "твоё лицо?"
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13k
Кот Скрипалей 16 минут назад
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4k
Руслан 16 минут назад
632 года назад, в апреле 1391 года Тимур, тот, который Тамерлан, в рамках своего похода против хана Тохтамыша, осуществляет переход от Ташкента к Отрату.
И готовится приказать установить памятный камень об этом переходе. Камень будет установлен 28 апреля 1391 года.
Так что автор подборки Никифоридис категорически неправ.
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Никифоридис

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