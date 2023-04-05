Безумие и приколы в соседских чатах

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В чатах домов творится много всего. Люди пишут обо всём, выражают недовольство или просят о помощи, кто-то находит любовь. Давайте посмотрим и убедимся в том, что там, где живут наши люди, скучно точно не будет!
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