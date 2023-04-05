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Безумие и приколы в соседских чатах

Безумие и приколы в соседских чатах

Автор:
05 апреля 2023 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   сообщения   соседи жгут   соседский чат   чат дома   
2701
15

В чатах домов творится много всего. Люди пишут обо всём, выражают недовольство или просят о помощи, кто-то находит любовь. Давайте посмотрим и убедимся в том, что там, где живут наши люди, скучно точно не будет!

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Метки: Прикол   забавно   сообщения   соседи жгут   соседский чат   чат дома   
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3  комментария
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25k
Егор 50 минут назад
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688
esb18 21 минуту назад
5. Так и отдал бы свои шары новому соседу сверху.
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20k
nobody® Полчаса назад
Комментарий к фото
В любой непонятной ситуации снимай штаны
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