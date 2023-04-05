Юмор из жизни инженера





Какой была группа специалистов, собранная для решения проблемы уборки овощей и фруктов в колхозе во времена СССР?

Математик - чтобы посчитать количество овощей и фруктов, физик - чтобы определить наилучший способ сбора, биолог - чтобы изучить характеристики растений, инженер - чтобы разработать необходимое оборудование, врач - чтобы лечить тех, кто поранится, архитектор - чтобы построить склады для хранения, экономист - чтобы определить цены, юрист - чтобы обеспечить законность процесса, философ - чтобы задать главный вопрос: "Зачем это все делается?"

Необходимость — мать всех изобретений. На Сибирской карандашной фабрике начались проблемы с качеством, карандашей, получались кривыми и неровными. Руководство решило пригласить эксперта по производству карандашей из Японии.

Он приехал, обошел все цеха, изучил технологию производства и сказал: "Проблема в вашем оборудовании, замените его на японское." Руководство согласилось и купило новое, японское оборудование. Но на следующий день карандаши все также получались кривыми и неровными.

Руководство было в отчаянии и решило пригласить эксперта из Германии. Он приехал, изучил технологию производства и обошел все цеха, после чего сказал: "Проблема в ваших рабочих, замените их на немецких." Руководство согласилось и привезло новых, немецких рабочих. Но на следующий день карандаши все также получались кривыми и неровными.

Руководство было в отчаянии и решило пригласить эксперта из России. Он приехал, изучил технологию производства и обошел все цеха, после чего сказал: "Проблема в вашей технологии производства, замените ее на ручной труд." Руководство было удивлено, но согласилось и вернуло производство карандашей на ручной труд.

И вот, спустя несколько дней, на конвейере начали появляться идеально ровные и красивые карандаши. Руководство было в восторге, и они решили наградить эксперта из России.

Они спросили его: "Как вы догадались, что проблема была в технологии производства?" На что эксперт ответил: "Да я просто подумал, что если вы не можете сделать нормальные карандаши на новом японском оборудовании или с помощью немецких рабочих, то наверняка сможете сделать их ручным трудом".

Проводят эксперимент на выживаемость. В запертые комнаты сажают инженера, программиста и математика. Перед каждым закрытый сундук на кодовый замок с едой. Через пару недель открывают комнату инженера. Сундук открыт, инженер сыт, доволен жизнью.

Он говорит: "Я собрал из деталей сундука радиоприемник и послушал музыку, пока ел."

Заходят к программисту. Сундук открыт, программист сыт, доволен. Он говорит: "Я написал программу, которая подобрала пароль и открыла сундук."

Заходят к математику. Сундук закрыт, пол, стены, все исписано формулами. На полу сидит злой, отощавший и говорит: "Так, попробуем пойти от противного. Предположим, сундук открыт..."