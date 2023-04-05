Юмор из жизни инженера

Инженеры – это люди, которые всегда стараются найти практическое решение для любой проблемы. Они обладают уникальными знаниями и навыками, которые позволяют им создавать устройства, которые упрощают нашу жизнь.
Однако, помимо своих профессиональных качеств, инженеры также известны своим чувством юмора. В этой статье я собрал несколько забавных юмористических историй и шуток из жизни инженеров, которые надеюсь вас улыбнут.
Хочешь умирать со смеху, посмеяться до боли в животе?
Тогда забегай к нам в клуб инженерного юмора меткого!
Шутки короткие, но на острие,
Они заходят прям в сердце, чувствуй нашу силу!
Если ты думаешь, что шутки это слова пустые,
То я тебе докажу, что не только повесть вдумчивая гениальна.
Смешные карикатуры и мемы, несколько строк - и вот результат:
Ты смеешься до слез - вот такая у юмора меткость!
На премии за гуманизм и доброту «На Благо Мира» выступают представители разных профессий: инженер, программист и продавец.
Инженер говорит:
Если бы мы построили идеальную машину, то она бы работала безотказно и всегда была бы в порядке.
Программист возражает:
Но даже если бы мы создали такую машину, то у нас бы все равно были проблемы с программным обеспечением.
Продавец добавляет:
Но даже если бы у нас была идеальная машина с безупречным программным обеспечением, то мы бы все равно не смогли ее продать.
Усталый инженер после работы забрал маленького сына из сада, идут домой.
Сынок спрашивает:
Пап, а почему небо голубое?
Инженер отвечает:
Сынок, я могу рассказать тебе о том, как работает солнечная батарея, как происходит трансформация энергии, но почему небо голубое - излучение синего цвета имеет более короткую длину волны это тайна, которую даже инженеры не могут объяснить! Работает, да и Бог с ним.
Путь инженера не лёгок, но очень интересен. Прогулка в парке, внезапно начинается дождь, Сын глядит на отца инженера:
— Папа, а что это за мода — ходить с дырявым зонтиком уже второй год?
— Ой, да это мой последний шедевр! Благодаря дыркам в зонтике я сразу понимаю, когда небеса решили сделать перерыв в дожде. Только теперь я боюсь, что китайцы и американцы уже его производят и продают!
— А я бы на твоем месте открыл американо-китайскую компанию и придумывал что-то новое для всех, чтоб они уже не могли тебе конкурировать!
Ни одно сконструированное изделие не может сразу стать совершенным. Инженер Петр Евгеньевич вернулся домой после тяжелого дня на работе, запуск спутника "Глонасс-К" с Плесецка отложили на месяц, требуется доработка узла подачи топлива и был в унынии, но его любимая и мудрая жена Вера Павловна была настолько эффективной, что поделилась с ним своим плохим настроением: "Ты даже не заметил этакий, что я покрасилась, белье какое одела! Сосед уже троих детей наизобретал, а ты все со спутником возишься и в кого ты такой непонятный родился..." (Чтобы у него не было времени на грусть, ведь Любовь совершает открытия.)
✕
Наш инженер по технике безопасности энерго-механического завода Герберт Викторович часто повторяет на инструктаже:
Не суйте товарищи пальцы куда попало. Их не так много, как вам кажется... И если вы потеряете хотя бы один, то будете выглядеть несимметрично.
Какой была группа специалистов, собранная для решения проблемы уборки овощей и фруктов в колхозе во времена СССР?
Математик - чтобы посчитать количество овощей и фруктов, физик - чтобы определить наилучший способ сбора, биолог - чтобы изучить характеристики растений, инженер - чтобы разработать необходимое оборудование, врач - чтобы лечить тех, кто поранится, архитектор - чтобы построить склады для хранения, экономист - чтобы определить цены, юрист - чтобы обеспечить законность процесса, философ - чтобы задать главный вопрос: "Зачем это все делается?"
Необходимость — мать всех изобретений. На Сибирской карандашной фабрике начались проблемы с качеством, карандашей, получались кривыми и неровными. Руководство решило пригласить эксперта по производству карандашей из Японии.
Он приехал, обошел все цеха, изучил технологию производства и сказал: "Проблема в вашем оборудовании, замените его на японское." Руководство согласилось и купило новое, японское оборудование. Но на следующий день карандаши все также получались кривыми и неровными.
Руководство было в отчаянии и решило пригласить эксперта из Германии. Он приехал, изучил технологию производства и обошел все цеха, после чего сказал: "Проблема в ваших рабочих, замените их на немецких." Руководство согласилось и привезло новых, немецких рабочих. Но на следующий день карандаши все также получались кривыми и неровными.
Руководство было в отчаянии и решило пригласить эксперта из России. Он приехал, изучил технологию производства и обошел все цеха, после чего сказал: "Проблема в вашей технологии производства, замените ее на ручной труд." Руководство было удивлено, но согласилось и вернуло производство карандашей на ручной труд.
И вот, спустя несколько дней, на конвейере начали появляться идеально ровные и красивые карандаши. Руководство было в восторге, и они решили наградить эксперта из России.
Они спросили его: "Как вы догадались, что проблема была в технологии производства?" На что эксперт ответил: "Да я просто подумал, что если вы не можете сделать нормальные карандаши на новом японском оборудовании или с помощью немецких рабочих, то наверняка сможете сделать их ручным трудом".
Проводят эксперимент на выживаемость. В запертые комнаты сажают инженера, программиста и математика. Перед каждым закрытый сундук на кодовый замок с едой. Через пару недель открывают комнату инженера. Сундук открыт, инженер сыт, доволен жизнью.
Он говорит: "Я собрал из деталей сундука радиоприемник и послушал музыку, пока ел."
Заходят к программисту. Сундук открыт, программист сыт, доволен. Он говорит: "Я написал программу, которая подобрала пароль и открыла сундук."
Заходят к математику. Сундук закрыт, пол, стены, все исписано формулами. На полу сидит злой, отощавший и говорит: "Так, попробуем пойти от противного. Предположим, сундук открыт..."
Бывших инженеров не бывает. Пенсионер инженер, который работал в авиационном заводе, в деревне Задрюпино изобрел автомобиль, работающий от спирта и воды.
Но соседи удивились, когда обнаружили, что он ходит пешком, вместо того чтобы ездить на своей машине с ТурбоСпиртЕвро.
- Васильевич, почему ты пешком ходишь постоянно, а не на своем авто?"
- Ну зато же у меня настроение всегда весёлое и светлое!
В изобретении есть что-то диковинное... В Сколково создали жезл гаишника с встроенным купюроприёмником. Теперь гаишники могут не только останавливать машины, но и сразу получать оплату за нарушения правил дорожного движения. Теперь инженеры решили добавить в жезл еще и функцию электрошока для тех, кто попытается уклониться от оплаты.
Один раз оптимист, пессимист и инженер пили вместе из одного стакана. Оптимист сказал: "Смотрите, стакан наполовину полон!" Пессимист возразил: "Нет, стакан наполовину пуст!" А инженер поднял голову и сказал: "Эй, ребята, вы что-то не понимаете. Стакан в два раза больше, чем нужно, и надо его переработать и выпустить два, чтобы он был более эффективен!"
Объявление: На предприятие требуется мужчина до 45 лет, с образованием инженер-механик и опытом работы на станках с ЧПУ. Но если вы не подходите по полу, возрасту или образованию, не переживайте, мы все равно рассмотрим вашу заявку! В конце концов, мы уже нанимали тут женщину-бухгалтера, которая не умела считать, но была отличной поварихой на обеденный перерыв.
Два стажера на работе в конструкторском отделе завода Москвич:
- Слушай, как думаешь, как мне эту деталь назвать?
- Ну назови "Втулка".
- Не пойдет, это Корпус муфты в сборе будет.
- Ну назови тогда "Корпус".
- Как-то не по человечески получатся..
- Ну назови тогда "Костиком"!
Заседание на самом верху.
Господа, мы должны увеличить нашу творческую продуктивность в следующем полугодии для родной страны. В этом году наши изобретения по автомобилю LADA были такими же редкими, как единороги в тайге.
А куда делись наши гениальные умы? Может, они забыли, что работают в вашей компании? В общем, пора зажечь и начать создавать нечто действительно удивительное!
Главный инженер АвтоВА́За не растерялся, устав от критики, выдвинул рацпредложение:
А давайте выпускать легковушки в виде конструктора.
Типа, раз вы такие умные и талантливые товарищи водители - соберите и раскрасьте сами!
- Скажите, уважаемый Зинаида Васильевна, где я могу купить найти у вас в магазине мучные трубы, диаметром 5,6-7,0 мм и толщиной стенки не более 1,5 мм?
- Слушай, инженер, ну как же я терпеть не могу Гаврила Юрьевич, когда ты вот так налижешься и начинаешь выпендриваться!
- Извиняюсь, Зиночка, пачку макарон подскажи где у вас в магазине найти.
Директор машиностроительного завода вызывает к себе нового заместителя и спрашивает:
Как вы смогли так быстро за год продвинуться с обычного инженера конструктора до моего заместителя?
На что заместитель отвечает:
Ну что ж, я бы сказал, что это заслуга моего тестя.
У нас на заводе есть такая забавная традиция: если главный инженер кричит, значит, что-то не так с производством котлов. Один раз спросили у него: "Что вы сегодня собираете?" А он ответил: "Ну что кричу, то и собрали!"
Однажды иностранные делегаты приехали в СССР и встретились с директорами заводов - русским и японцем. Японец говорит: "Мы делаем станки", а русский отвечает: "И мы тоже". Японец продолжает: "У меня 15 цехов", а русский отвечает: "У меня тоже 15". Японец говорит: "У меня три тысячи рабочих занято", а русский отвечает: "У меня тоже три тысячи". Японец говорит: "У нас работает 6 инженеров". Русский думает: "Если я скажу, что у нас 200 инженеров, то будет конфуз. Лучше скажу, что у нас 7 инженеров".
На следующий день они встретились снова, а у японца были красные глаза. "Я не спал всю ночь, - говорит он, - думал, чем занимается ваш 7-й инженер?
Однажды на завод приехала группа инженеров из Великобритании — их долго водили по цехам и постройкам. Инженеры все внимательно осматривали и фотографировали.
Один из инженеров спросил у местного работника: "Музейные экспонаты мы посмотрели, а где же сам завод? Вы серьезно все еще используете эту старую технику?"
На что тот ответил: "Да, мы считаем, что если это работало во время холодной войны, то оно наверняка справится и с современными вызовами!"
В конструкторское бюро наняли нового ведущего инженера. Секретарша спросила его:
- Какие инструменты вам нужны для работы?
- Готовальня, карандаши, рейсфедер, кульман и ватман.
- Хорошо, мы возьмем на работу еще трех евреев и закажем вам канцелярские товары.
Согласно мифу один инженер случайно попал в Ад. Через некоторое время там он установил систему вентиляции, наладил работу получения электроэнергии за счёт геотермальных источников недр, спроектировал в Компас 3D конструкцию бассейна в стиле хай-тек из металла на подземном уровне, выполнил отделку метеоритным камнем с добавлением стружки из костей динозавров, провел интернет, установил умный дом "Яндекса" и на каждом этаже поставил домашний кинотеатр системы Dolby Atmos. Бог заметил колоссальные изменения в особняке, и понял что возникла недоразумение, что инженер не должен был попасть в Ад и попросил Дьявола отправить его обратно в Рай. Но Дьявол отказался, ссылаясь на то, что инженер очень полезен, и у него много планов по инженерным проектам. Бог решил подать иск в Суд, но Дьявол спросил с усмешкой, где Бог найдет хороших юристов для этого дела.
"Голос Америки" спрашивает "Армянское радио":
Можно ли в Советском Союзе купить приличный автомобиль на зарплату инженера?
Армянское радио три дня молчало, а на четвертый ответило:
Да, конечно, это очень просто. Просто нужно купить лошадь и ждать, пока она превратится в автомобиль.
Художник говорит: "Я так вижу."
Актер говорит: "Я так чувствую."
Писатель говорит: "Я так понимаю."
А инженер говорит: "Я так сделал, и оно работает."
Как мы видим, юмор в жизни инженера - это неотъемлемая часть профессии. Инженеры, несмотря на свою серьезность, находят время для того, чтобы пошутить и повеселиться. Их умение находить креативные решения проблем и нестандартный подход к задачам - это то, что делает их юмор особенным. Они не боятся смеяться над собой и своими ошибками, и это помогает им сохранять баланс и относиться к жизни со здравым юмором. В итоге, инженерный юмор - это не только забавные шутки, но и отражение их творческого мышления и способности находить решения там, где другие видят проблемы.
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной… инженеры остаются на земле и продолжают находить удовольствие в создании и ремонте машин и устройств. Я уверен что даже в этой Земной обстановке, их юмор и творчество не знают границ. Это проявляется в их острословии и веселых историях, которые они любят рассказывать друг другу.
В конце концов товарищи Инженеры, хорошее настроение и креативность - это то, что делает нашу нужную и тяжелую профессию более интересной и вдохновляющей для потомков.
«Преданность инженерным традициям. Надежность решений. Верность на долгие годы.»
Инженеры - это настоящие герои юмора! Они всегда настроены серьезно, но их любовь к технике и желание сделать мир лучше заставляют нас улыбаться. Поэтому не стесняйтесь использовать инженерный юмор в любой компании - он гарантированно поднимет настроение и заставит всех посмеяться до слез!
Он инженер, он изобретатель,
Его голова - лабиринт и туман.
Он и поэт, он и мечтатель,
А его творения - настоящий роман!
Этот парень с компьютером на "ты",
И умеет он в САПР работать.
В часы случайного забвенья вдруг ум зашумит,
То мысли станут куда хочешь бродить.
Но вот идея настигает его,
Он как рыба на крючке, ее не отпустит.
Еще один шаг, и она уже в плену,
И вскоре проект будет готов до конца!
Его шутки иногда странны, как будто из другой Вселенной,
И его изобретения порой кажутся сумасшествием,
Но он продолжает трудиться, словно герой нашего времени,
Ведь он хочет быть оригинальным и уникальным - и это прекрасно!
Если вы нашли эту статью забавной и смешной, я призываю вас поделиться своими смешными историями и анекдотами про инженеров в комментариях ниже! Верю, что у каждого из нас есть что-то забавное, что произошло на работе или в жизни, связанное с нашими инженерными подвигами. Так что, давайте поделимся своими историями, анекдотами, карикатурами по инженерной тематике и сделаем эту статью еще более интересной!
Источник:
- 17 напоминаний, почему покраска волос в домашних условиях может закончиться полнейшей катастрофой
- Ростовые куклы – это не только детское развлечение, но и нечто очень и очень странное
- 15 доказательств того, что самые крутые инженеры мира живут в России
- 16 домашних питомцев, которые ощутили на себе всё волшебство статического электричества
- Каждый штурмовик должен иметь свою бабушку