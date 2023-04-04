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Рубрика от NAZARETH - наболело!!!!

Рубрика от NAZARETH - наболело!!!!

Автор:
04 апреля 2023 19:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ваши выводы   Мы Вместе   пожелания   сайт   
318
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Ребята, фишкяне и фишкянки. Давно хотел обратиться. Выскажете своё мнение, что вы думаете, какие темы вас интересуют. Что бесит, что противно. Мы услышим каждого!

Давайте сделаем хороший сайт вместе!!!

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Метки: Ваши выводы   Мы Вместе   пожелания   сайт   
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18  комментариев
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10k
Владимир 2 часа назад
Нейросеть бесит, и "фабрика звёзд" Если бы хотел об этих "звездах" Что то знать покупал бы "7 дней"
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66k
doker 13 минут назад
Есть такое слово - альтернатива.
На сегодня - альтернатива на сайте осутствует.

Как и вообще - в нашем российском обществе.

Альтернативы у нас, русских никогда и не было - ни при князьях, ни при царях, ни при Советах, ни при президентах.
Когда можем обсудить более одного мнения - ЭТО ИНТЕРЕСНО.
Когда обсуждаем ПРАВИЛЬНОЕ МНЕНИЕ - это не интересно.
Если человеку запрещают иметь альтернативное мнение - он думает лишь о своей "шкуре", а это стагнация во всем - науке, философии, производстве.
И да, альтернатива у нас всегда называлась ВЛАСТЯМИ - СМУТНОЕ ВРЕМЯ.
А альтернатива НУЖНА ВСЕГДА - она мешает ЗАСТОЮ.
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43k
Карандаш Полчаса назад
Верните старую форму загрузки постов. Уже многие жаловались. Сейчас чтобы что то качественное выложить это куча времени и нервов, а в результате всё равно не получается задуманное. Раньше я если тратил время, то получал удовлетворение от проделанной работы. А сейчас приходится отказываться от этого. Вот и приходится листать Покемонкины посты про члены и вагины. Ей то что содрала откуда ни будь не думая и не читая сюда. От этого противно и бесит.
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2k
Александр Полчаса назад
ну а что тут. про нейросеть писали, про покемонку нет, а я вот лично хочу свина вернуть на главную страницу))
а если серьезно что бесит, то да, нейросеть задолбала, дибильные не смешные видосы с тегом юмор и тупой копипаст с забугорных сайтов или с дзена.
что предложить, больше проверенной инфы для поучительных и развивающих постов. предварительную редакцию новых постов на предмет фейков или баянов с бородой. (меня в ТГ фишек из-за этого заблочили, когда я полгода назад сцепился с модерами на полуфейк от двух майоров из-за видоса про укр.снайпера, которого поймали ополченцы в 2018-м. до сих пор горит от модеров))) ну и тупые новости изъять из постов, которые я получаю против своей воли, аля Джиган женился на Тимоти и родился у них Витя АКа-48. интернет взорван, ЕС обсуждает новый пакет с пакетами)
а так же реально хочется больше юмора (в т.ч. и черного, политического, интелектуального и т.д.) сарказма, шуток. мне проще раз в день посмотреть 2-5 очень хороших и годных постов, чем сидеть листать 10-20 постов. я практически и ушел на антифишки с общих фишек из-за этого.
воть) ну и личное спасибо автору за его работу и творчество на данном ресурсе.
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1k
blunt67 Полчаса назад
Мне нравится разнообразие и этого тут хватает. Не хватает эффективного инструмента для блокировки материалов по ключевым меткам, но это к админам. Заблокировал в ленте появление материалов с меткой нейросеть или звёзды (к примеру) - и живи спокойно. Мне не нравилось читать материалы с несколькими, постоянно меняющимися шрифтами - пришлось заблокировать этого автора.
Есть небольшая проблема и с Вашими музыкальными паузами. В рамках выбранного стиля есть масса достойных исполнителей. Даже в ограниченном списке выбранных исполнителей есть из чего выбрать, но, к сожалению, плейлист неизменен.
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 38 минут назад
NAZARETH меня много что беспокоит но если хотя бы,1\4 сюда вывалю за мной приедут
но давайте будем реалистами ?! надо закончить СВО а то горизон планирования пару суток всего :).
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17k
Alex ASK 45 минут назад
Хайп на нейросетях угасите уже. Реально же достали.
Ладно бы что-то интересное. А получается только ради кликбейта.
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4k
Григорий Час назад
нейросетевиков в вечный бан!!!
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291
Александр Час назад
Нейросеть долой с фишек!
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29k
albedo 2 часа назад
Я люблю поговорить о политике, особенно с юмором, истории, об обитателях морей и так далее.
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44k
EricDimon 2 часа назад
Делай что должно и будь что будет . Марк Аврелий
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18k
Александр 2 часа назад
Противно наблюдать толпы нытиков которые в ТП друг на друга стучат по поводу, но чаще всего без повода.
Что характерно, сами провоцируют, а потом бегут жалобы пишут.
Другим мерещатся сиськописьки где их не видно, третьи ноют что у них карму скручивают.
Не сайт хорошего настроения для некоторых, а клоака.
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3k
Любушка 2 часа назад
Nazareth, может быть, не надо? Опасную тему поднимаешь. Сейчас здесь такая срача начнется! А толку не будет. Сколько людей, столько мнений.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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