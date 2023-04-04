Рубрика от NAZARETH - наболело!!!!

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Ребята, фишкяне и фишкянки. Давно хотел обратиться. Выскажете своё мнение, что вы думаете, какие темы вас интересуют. Что бесит, что противно. Мы услышим каждого!
Давайте сделаем хороший сайт вместе!!!
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Метки: Ваши выводы Мы Вместе пожелания сайт
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На сегодня - альтернатива на сайте осутствует.
Как и вообще - в нашем российском обществе.
Альтернативы у нас, русских никогда и не было - ни при князьях, ни при царях, ни при Советах, ни при президентах.
Когда можем обсудить более одного мнения - ЭТО ИНТЕРЕСНО.
Когда обсуждаем ПРАВИЛЬНОЕ МНЕНИЕ - это не интересно.
Если человеку запрещают иметь альтернативное мнение - он думает лишь о своей "шкуре", а это стагнация во всем - науке, философии, производстве.
И да, альтернатива у нас всегда называлась ВЛАСТЯМИ - СМУТНОЕ ВРЕМЯ.
А альтернатива НУЖНА ВСЕГДА - она мешает ЗАСТОЮ.
а если серьезно что бесит, то да, нейросеть задолбала, дибильные не смешные видосы с тегом юмор и тупой копипаст с забугорных сайтов или с дзена.
что предложить, больше проверенной инфы для поучительных и развивающих постов. предварительную редакцию новых постов на предмет фейков или баянов с бородой. (меня в ТГ фишек из-за этого заблочили, когда я полгода назад сцепился с модерами на полуфейк от двух майоров из-за видоса про укр.снайпера, которого поймали ополченцы в 2018-м. до сих пор горит от модеров))) ну и тупые новости изъять из постов, которые я получаю против своей воли, аля Джиган женился на Тимоти и родился у них Витя АКа-48. интернет взорван, ЕС обсуждает новый пакет с пакетами)
а так же реально хочется больше юмора (в т.ч. и черного, политического, интелектуального и т.д.) сарказма, шуток. мне проще раз в день посмотреть 2-5 очень хороших и годных постов, чем сидеть листать 10-20 постов. я практически и ушел на антифишки с общих фишек из-за этого.
воть) ну и личное спасибо автору за его работу и творчество на данном ресурсе.
Есть небольшая проблема и с Вашими музыкальными паузами. В рамках выбранного стиля есть масса достойных исполнителей. Даже в ограниченном списке выбранных исполнителей есть из чего выбрать, но, к сожалению, плейлист неизменен.
Ладно бы что-то интересное. А получается только ради кликбейта.
Что характерно, сами провоцируют, а потом бегут жалобы пишут.
Другим мерещатся сиськописьки где их не видно, третьи ноют что у них карму скручивают.
Не сайт хорошего настроения для некоторых, а клоака.