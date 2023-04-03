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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
03 апреля 2023 10:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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12  комментариев
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1k
xannar Час назад
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"аббревиатура" это сокращённое название
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251
Вася Пупкин 3 минуты назад
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Если не помнишь- повтори! И записывай!)))
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4k
вася васильев 24 минуты назад
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Чёто как-то фууу
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4k
вася васильев 24 минуты назад
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Золотые были времена!))))
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Ivan Полчаса назад
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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразмПосмотреть
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм
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9
Виталий Теплов Полчаса назад
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Почему в прошедшем времени?
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2k
friday2009 Час назад
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А Саня где?
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14k
banzai7 Час назад
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Только начало помню.
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14k
banzai7 Час назад
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Рой бахил.
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74
анатоль banzai7 Час назад
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а на что они слетелись? )) мухи на говно, пчелы на мед, а эти? )
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