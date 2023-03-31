В Москве шпана напала на бездомного и избила его телескопическими дубинками

Поздно вечером, на станции метро «Окская», группа недорослей 16, 17 и 19-ти лет, «докопалась» до бездомного. Им не понравилось, как он одет и двое из них избили его телескопическими дубинками. Один из сверхразумов даже врезал мужику по голове.

Ну а третий из этой «тусовки» всё заснял, что существенно облегчит работу компетентным товарищам из органов. Они уже взяли их в оборот и завели дело по статье «Хулиганство». Заодно проверят их на причастность к аналогичным преступлениям.