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В Москве шпана напала на бездомного и избила его телескопическими дубинками

В Москве шпана напала на бездомного и избила его телескопическими дубинками

Автор:
31 марта 2023 19:23
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   бездомный   видео   дубинка   подростки   шпана   
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И сами «наколотили» себе статью.

Поздно вечером, на станции метро «Окская», группа недорослей 16, 17 и 19-ти лет, «докопалась» до бездомного. Им не понравилось, как он одет и двое из них избили его телескопическими дубинками. Один из сверхразумов даже врезал мужику по голове.

Ну а третий из этой «тусовки» всё заснял, что существенно облегчит работу компетентным товарищам из органов. Они уже взяли их в оборот и завели дело по статье «Хулиганство». Заодно проверят их на причастность к аналогичным преступлениям.

Бездомного госпитализировали - у него синяки и множественные ушибы. Скорее всего, есть и сотрясение мозга.

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Метки: Метро   Москва   бездомный   видео   дубинка   подростки   шпана   
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19  комментариев
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508
Сергей Час назад
На сколько помню телескопическую дубинку можно дотянуть до 222, а это + о т3 до 5, + группой лиц. Таким надо навешивать по максимуму, другие умнее будут, + открытая трансляция по учебным заведениям, может быть у молодняка что то в голове и щелкнет.
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2k
rr 40 секунд назад
молодцы молодые петушки сразу пару статей схлопотали, и за избиение и за телескопку! Ну и конечно же молодцы что сами засняли компромат на себя
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26
Алексей 2 минуты назад
Их чмырят и унижают сверсники, вотони и решили оторааться на слабых.
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6k
HUBLOT 2 минуты назад
Кто их родители?
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54k
Олег 20 минут назад
сижу и думаю, если такие шакалята нападут. Калечить буду вынужден и бить во всю силу без жалости.
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17k
AzuveR 23 минуты назад
Впаять по полной и отправить на лесоповал ,пилками для ногтей тайгу валить. Твари. Мужику, здоровья.
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1k
* Полчаса назад
Лучше бы армян пи..ли.
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10k
ScorpionDS 37 минут назад
У Дани рожа в крови, его то кто уже [мат] превентивно?
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74k
Viktor 55 минут назад
Ну что сказать, уроды! Такое лечится только на зоне.
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2k
Alex Час назад
Таких только убивать на месте
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7k
SandMANn Час назад
Нравиться, не нравиться, но такое шоу под видео – это явно хайпануть в сети. А это уже есть западло. Шакалята подлежат экзекуции и, если не по закону, то по понятиям ...теми же дубинками до "дяденька, больше не буду никогда". Ну и мобилу в подарок бомжу за страдания добровольно с "простите, пожалуйста"...
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9k
Copycat Час назад
Радует что далабебы сами снимают свои преступления
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