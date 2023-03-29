Баста устроил концерт в московском метро

Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля

Зрители "Золотого глобуса" обратили внимание на Дженнифер Кулидж: кто-то смеётся над ней, а...

Девушка в TikTok рассказала о книге своего отца, и пользователи сети сделали её бестселлером

В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных

Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя

10 случаев, когда дикие животные сдружились с людьми и поселились у них дома