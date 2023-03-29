Баста устроил концерт в московском метро

Выходишь из вагона и видишь это — твои действия?
Рэпер Баста дал концерт на станции «Курская» московского метро. Выступление оказалось неожиданным для поклонников: анонсов от самого музыканта заранее не было. И, конечно, вокруг него собралась толпа фанатов и заинтересованных прохожих. Они снимали спонтанное выступление на телефоны.
На мини-концерте Баста исполнил свои главные хиты — «Сансара», «Выпускной», «Моя игра» и «Неболей». Барабанщиком, кстати, выступил Александр Потапов.
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Как сообщает московский дептранс, музыкант выступил в рамках проекта «Музыка в метро». Этот проект стартовал еще в 2016 году. Артисты получили возможность выступать перед большой аудиторией, а пассажиры — слушать живую музыку прямо в метро.
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Зайти назад в вагон и уехать подальше !
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я бы десятирублевку в кепку кинул бы.
старается пацанчик.
Меня вырвет, да и в метро я не езжу, но если бы ездил то вырвало.