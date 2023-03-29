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Баста устроил концерт в московском метро

Баста устроил концерт в московском метро

Автор:
29 марта 2023 10:27
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Баста   Концерт   Метро   видео   милота   музыкант   фото   
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Выходишь из вагона и видишь это — твои действия?

Рэпер Баста дал концерт на станции «Курская» московского метро. Выступление оказалось неожиданным для поклонников: анонсов от самого музыканта заранее не было. И, конечно, вокруг него собралась толпа фанатов и заинтересованных прохожих. Они снимали спонтанное выступление на телефоны.


На мини-концерте Баста исполнил свои главные хиты — «Сансара», «Выпускной», «Моя игра» и «Неболей». Барабанщиком, кстати, выступил Александр Потапов.

Как сообщает московский дептранс, музыкант выступил в рамках проекта «Музыка в метро». Этот проект стартовал еще в 2016 году. Артисты получили возможность выступать перед большой аудиторией, а пассажиры — слушать живую музыку прямо в метро.

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Метки: Баста   Концерт   Метро   видео   милота   музыкант   фото   
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23  комментария
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1k
Капитошка Полчаса назад
Ну может он как человек хороший.
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Duke_kir 23 минуты назад
Баста устроил концерт в московском метроПосмотреть
Баста устроил концерт в московском метро
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6k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Выходишь из вагона и видишь это твои действия ?
_______________________________________________________
Зайти назад в вагон и уехать подальше !
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13k
котегRUS 58 минут назад
Молодец Василий!!! Уважуха от души!!!
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4k
Старичок Час назад
Выходишь из вагона и видишь это твои действия?
_______________
я бы десятирублевку в кепку кинул бы.
старается пацанчик.
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4k
pinbalist 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
sonic24a 2 часа назад
Один раз встретил в районе переходов между станциями тетка в оперном манере пела. Так она пела. И микрофона не было. На весь переход и на станции слышно было чутка.
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6k
Sanar 2 часа назад
Ублюдки которые поклоняются этой херне, в курсе чья песня "Моя игра"? И на сколько это интересней звучит в оригинале?
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
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11k
Shtoppi 2 часа назад
<<Выходишь из вагона и видишь это твои действия?>>
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6k
Sanar 2 часа назад
"Выходишь из вагона и видишь это твои действия?"
Меня вырвет, да и в метро я не езжу, но если бы ездил то вырвало.
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606
ruslan d 2 часа назад
Ну у него штаб на Арме , рядышком все
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