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Как выглядели бы Солнце и планеты Солнечной системы, если бы были реальными девушками

Как выглядели бы Солнце и планеты Солнечной системы, если бы были реальными девушками

Автор:
29 марта 2023 09:40
Сообщество : Нейротворчество
Метки: девушки   нейросеть   планета   солнечная система   солнце   фото   
489
10

В общем, как пел великий и могучий Андрей Губин: «Такие девушки как звезды!
Такие звезды, как она!»

Любят нейромастера хуманизировать всё, что под руку ни попадётся. В этот раз автор телеграм-канала Галерея нейросети оставил земные объекты и обратил свой взор на небо. Если быть точнее, то авторская фантазия устремилась в космос, где и вдохновилась нашей Солнечной системой, которую с помощью нейросети облекла в человеческий образ. И получилась настоящая красота — девушки-планеты!

Центр Солнечной системы: Солнце

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Первая планета от Солнца: Меркурий

Вторая планета от Солнца: Венера

Третья планета от Солнца: Земля

Четвёртая планета от Солнца: Марс

Пятая планета от Солнца: Юпитер

Шестая планета от Солнца: Сатурн

Седьмая планета от Солнца: Уран

Восьмая планета от Солнца: Нептун

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Метки: девушки   нейросеть   планета   солнечная система   солнце   фото   
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13  комментариев
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1k
Шапкин 3 часа назад
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16k
Сергей Час назад
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73k
Доктор Джонс 2 часа назад
Вы - как Венера Милосская, в Вас есть что-то неуловимо венерическое...
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936
emporio_ss 2 часа назад
РАБОТА СЕТИ
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3k
kleyman 2 часа назад
А наша то, всех краше.
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1k
tonic_guru 2 часа назад
А чо они все на одно лицо?
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2k
ChePaev 2 часа назад
Меркурий должен в огнеупорном костюме быть
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2k
ChePaev 2 часа назад
Пздц)) Земля значит в фуфайке а Уран и Нептун, куда солнечный свет уже почти не доходит, там царство вечного холода и темноты, (Нептун вообще в поясе Койпера, царстве льда, по орбите находится), раздетые как на курорте.
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40
WebClickWebClick 2 часа назад
Что-то изменится, если поменять их местами?
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2k
Вальдемар 3 часа назад
Где сисястые блондинки?
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
Нейротворчеством еще наши Мамонты увлекались.
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606
ruslan d 3 часа назад
Странная фантазия ...
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