Как выглядели бы Солнце и планеты Солнечной системы, если бы были реальными девушками

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В общем, как пел великий и могучий Андрей Губин: «Такие девушки как звезды!
Такие звезды, как она!»
Любят нейромастера хуманизировать всё, что под руку ни попадётся. В этот раз автор телеграм-канала Галерея нейросети оставил земные объекты и обратил свой взор на небо. Если быть точнее, то авторская фантазия устремилась в космос, где и вдохновилась нашей Солнечной системой, которую с помощью нейросети облекла в человеческий образ. И получилась настоящая красота — девушки-планеты!
Центр Солнечной системы: Солнце
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Первая планета от Солнца: Меркурий
Вторая планета от Солнца: Венера
Третья планета от Солнца: Земля
Четвёртая планета от Солнца: Марс
Пятая планета от Солнца: Юпитер
Шестая планета от Солнца: Сатурн
Седьмая планета от Солнца: Уран
Восьмая планета от Солнца: Нептун
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