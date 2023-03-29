Как выглядели бы Солнце и планеты Солнечной системы, если бы были реальными девушками

Любят нейромастера хуманизировать всё, что под руку ни попадётся. В этот раз автор телеграм-канала Галерея нейросети оставил земные объекты и обратил свой взор на небо. Если быть точнее, то авторская фантазия устремилась в космос, где и вдохновилась нашей Солнечной системой, которую с помощью нейросети облекла в человеческий образ. И получилась настоящая красота — девушки-планеты!

Центр Солнечной системы: Солнце