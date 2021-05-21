Ядовитая роза пустыни - прекрасная и опасная

При этом диаметр ствола может достигать полутора-двух метров! Таким образом адениум накапливает влагу, которая позволяет ему выживать в суровых условиях африканской пустыни.

Необычное дерево смотрится немного потешно из-за кривых веток-обрубков, формирующих «крону». Корявые и редкие, они венчают макушку пузатого растения, придавая ему некую комичность, которая никак не соответствует громкому званию «розы суккулентного мира».