Ядовитая роза пустыни - прекрасная и опасная

Смоченные в ее соке стрелы способны за считанные минуты убить крупное животное, просто оцарапав его шкуру.
Это растение называют «розой суккулентного мира», «Импальской лилией», «звездой Сабинии» и… «бутылочным деревом».
Притягивающий взгляд древовидный суккулент семейства Кутровые – адениум – считается одним из красивейших цветущих растений пустыни. Эти деревца редко вырастают выше 2-3 метров (впрочем, попадаются и настоящие десятиметровые великаны), однако они очень эффектно выглядят из-за необычной формы гладкого, словно бы лоснящегося ствола. Ствол кажется раздутым – он утолщается у корня, а ближе к верхушке – сужается, словно бутылочное горлышко.
При этом диаметр ствола может достигать полутора-двух метров! Таким образом адениум накапливает влагу, которая позволяет ему выживать в суровых условиях африканской пустыни.
Необычное дерево смотрится немного потешно из-за кривых веток-обрубков, формирующих «крону». Корявые и редкие, они венчают макушку пузатого растения, придавая ему некую комичность, которая никак не соответствует громкому званию «розы суккулентного мира».
Впрочем, вы уже поняли, что наиболее эффектно адениум выглядит в период цветения, когда ветки покрываются яркими цветами: розовыми, белыми, алыми, красно-черными, желтыми... Справедливости ради надо сказать, что цвести этот суккулент может почти круглогодично.
Казалось бы, любуйся и радуйся. Но не тут-то было! Забавный и прекрасный адениум ядовит от корней до кончиков прекрасных лепестков. Особенно же ядовит сок бутылочного дерева, который, даже попав на кожу, способен вызывать интоксикацию. При этом симптомы отравления проявляются не сразу, а через 12-36 часов, что делает «розу пустыни» весьма коварной. При работе с комнатными видами этого суккулента рекомендуется надевать перчатки и затем тщательно мыть руки с мылом.
Впрочем, ядовитость суккулента не останавливает цветоводов, они готовы прощать адениуму его коварство и капризность в уходе за изумительные декоративные качества и почти круглогодичное цветение
Адениум горшечный. И впрямь похож на розу!
Источник:
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