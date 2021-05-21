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Ядовитая роза пустыни - прекрасная и опасная

Ядовитая роза пустыни - прекрасная и опасная (6 фото)

Автор:
21 мая 2021 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Растение   дерево   красота   природа   пустыня   роза   
226
6


Смоченные в ее соке стрелы способны за считанные минуты убить крупное животное, просто оцарапав его шкуру.

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Метки: Растение   дерево   красота   природа   пустыня   роза   
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Kucher 39 минут назад
В пустыне чахлой и скупой,
На почве зноем опаленной...
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