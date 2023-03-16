Чудеса природы: 30 интересных фактов и фотографий об окружающем мире

Чего только в мире нет! Цветы, похожие на балерин, грибы, похожие на пальцы мертвеца, вулканы с ярко-синей лавой, синие пчёлы, бирюзовый лёд озера... Всего и не перечесть. Вот небольшая коллекция чудес природы, от которых захватывает дух.