Мерзкие вещи, которые... существуют

880
18
Это настоящий парад уродства. Бывают вещи непонятные и странные, а бывает просто гадость. Кстати, даже из обычных штук можно сделать эту самую гадость. Не верите?
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8.
Порхай как бабочка
9.
Возможно, это вкусно, но просто отвратительно
10.
Тренажёр для косметологов
16.
Пунктуационный инфаркт можно получить читая без знаков препинания не надо так ничего же не понятно в чс
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