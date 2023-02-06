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Мерзкие вещи, которые... существуют

Мерзкие вещи, которые... существуют

Автор:
06 февраля 2023 20:18
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   гадость   мерзкие вещи   мерзкие татуировки   мерзость   подборка   
880
18
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Это настоящий парад уродства. Бывают вещи непонятные и странные, а бывает просто гадость. Кстати, даже из обычных штук можно сделать эту самую гадость. Не верите?
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Метки: Прикол   Юмор   гадость   мерзкие вещи   мерзкие татуировки   мерзость   подборка   
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1  комментарий
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kaboza Полчаса назад
автар скотина, возмести 0.5 че я ща сюда выблевал
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