Самые экстравагантные короны в истории

В короне Киани (корона шаха), созданной для иранского монарха Фетт Алейшаха II в 1796 году, можно увидеть неповторимый блеск жемчужин. Венец состоит из красной бархатной шапки, окруженной изумрудами, рубинами, бриллиантами и жемчугом. В центре этого шедевра возвышается перо из полупрозрачных кристаллов, дополненное крупными драгоценными камнями.





Корона была создана в конце XVII века. Её носили правители Каджарского Ирана.