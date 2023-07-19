Самые экстравагантные короны в истории

Корона монарха всегда символизировала величие и власть. Каждый правитель стремился обладать самым прекрасным и роскошным венцом, и именно такие уникальные короны мы собрали в этом посте.
Вряд ли найдётся монарх, не желающий сидеть на троне, увенчанный короной, от которой нельзя будет отвести глаз.
В короне Киани (корона шаха), созданной для иранского монарха Фетт Алейшаха II в 1796 году, можно увидеть неповторимый блеск жемчужин. Венец состоит из красной бархатной шапки, окруженной изумрудами, рубинами, бриллиантами и жемчугом. В центре этого шедевра возвышается перо из полупрозрачных кристаллов, дополненное крупными драгоценными камнями.
Корона была создана в конце XVII века. Её носили правители Каджарского Ирана.
Богемская корона, она же корона Палатина, была создана в Праге в XIV веке для британской принцессы Бланш. Этот венец состоит из жесткого обруча, украшенного двенадцатью геральдическими лилиями. Множество камней, таких как сапфиры, рубины и бриллианты, украшает это произведение искусства, а жемчужные бутоны делают её ещё роскошнее.
Одним из наиболее удивительных вариантов короны является шляпа-корона шведского наследного принца, изготовленная в 1650 году для Карла Густава. Ее основа обтянута мягким бархатом, а верхний обруч, усыпанный самоцветами и жемчугом, придает ей особую изысканность.
Она хранится в Королевском дворце Нараянхити. Этот неповторимый венец в виде шлема с огромным пышным пером в центре был создан для правителей из династии Шах. Династия правила Непалом с 1768 года до низложения монархии в стране в 2008-м. 723 алмаза, 2 372 жемчужины, 47 изумрудов и 16 рубинов украшают корону. А также шлейф райской птицы.
Стоит упомянуть венец Чхонмачхон, принадлежавший корейским монархам из династии Силла. Это золотой обруч, с которого ветви стилизованно расходятся вверх, а цепи с самоцветами опускаются вниз. Металл украшен нефритовыми бусинами, создавая удивительную гармонию.
Её сделали в 1346 году для короля Германии, короля Чехии, а потом и императора Священной Римской Империи - Карла IV Люксембургского. Его назвали при рождении Вацлавом, а на имя Карл он сменил попозже. Эту весьма нелепую корону он посвятил своему божественному покровителю - Святому Вацлаву.
Золотая корона, похожая на кепку-жириновку, была изготовлена в 1890 году. Венец украшен рубинами, сапфирами и алмазами.
А это корона королевы Бали.
Эти короны воплощают потрясающую работу ювелиров, которые сотворили их на протяжении многих веков. Каждая из них уникальна и имеет свою неповторимую историю. Они не только являются прекрасными произведениями искусства, но и несут в себе символическое значение для народа и наследников монархов.
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Со спины - дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!
Снимки подобраны откровенно хреновые, половина из них снята не профи. Корона Киана вид сзади.