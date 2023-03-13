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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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На фото только что найденная мумия ледяного человека Этци (1991 год)на высоте 3200м . Как мы теперь знаем, тело пролежало на во льдах 5300 лет(эпоха медного века).
В 1934 году американская компания «Levi's» выпустила первые женские джинсы. Носили их правда, в подавляющем большинстве, девушки из сельской местности, живущие на фермах и ранчо. Что не удивительно, грубая ткань отлично подходит к непростой жизни вне
Советская киноактриса Лариса Голубкина и алжирская киноактриса Самия Денден пробуют вафли на кондитерской фабрике «Рот Фронт», 1965 год
Два тяжелых авианесущих крейсера «Минск» и «Киев» около Крита в 1978 году
Фото сделано с крейсера «Южная Каролина» (CGN-37)
Уменьшенные копии автомобиля «Жигули» в магазине «Волгарь». 25 октября 1980 года. Фото Юрия Белозерова
Укладка готовой продукции в коробки на спичечной фабрике «Гигант». Фото Б. Вдовенко. Калуга, сентябрь 1935 год
Транспортировка сегментов труб, используемых при строительстве крупного ирригационного проекта в Ливии, Великой рукотворной реки. 1980-е
Станислав Садальский на съемках фильма «Болотная street, или Средство против секса». Фото Игорь Гневашев, 1990 год, г. Москва
Екатерина II. Ленинград, 1959 год. Реставратор Л. Кочеткова чистит памятник Екатерине Великой в парке Островского
Владислав Листьев, Алексей Лысенков и Леонид Ярмольник на спортивных соревнованиях в Крылатском, 1994 год
Владислав Листьев был настоящим поклонником спорта. Играл в теннис, футбол, любил автомобили. На соревнованиях «Гонки на выживание» в Крылатском телеведущий занял 2-ое место.
Парнокопытные «газонокосилки» идут по Пикадилли из Гайд-парка в Грин-парк. Лондон, 1931 год
1920-1930-х парки Лондона регулярно стригли… овцы! Да-да, те самые знаменитые ровные газоны получались при помощи этих домашних животных. Уход за травой всегда был сложным и требовал немалых затрат, и эти копытные стали настоящих спасением. Кроме аккуратного газона она проводили аэрацию газона копытами, а еще вносили в почву естественное удобрение.
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