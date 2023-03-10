20 человек, чей день пошёл не по плану

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Иногда наши планы и надежды на день с треском проваливаются, и мы пребываем в растерянности, как так получилось. Но мы не одиноки, так как все люди, время от времени переживают сложные дни. В этом посте вы увидите бедолаг, которые решили поделиться своими неприятностями и жизненными неурядицами.
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