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20 человек, чей день пошёл не по плану

20 человек, чей день пошёл не по плану

Автор:
10 марта 2023 23:04
Сообщество : Жизнь
Метки: Неурядицы   Пошёл   дни   люди   не по плану   сложные   
1697
21

Иногда наши планы и надежды на день с треском проваливаются, и мы пребываем в растерянности, как так получилось. Но мы не одиноки, так как все люди, время от времени переживают сложные дни. В этом посте вы увидите бедолаг, которые решили поделиться своими неприятностями и жизненными неурядицами.

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Метки: Неурядицы   Пошёл   дни   люди   не по плану   сложные   
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4  комментария
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17k
тов.Suhov Час назад
20 рукожопов, чей день пошёл не по плану.
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178
Pasha Panfilov 9 минут назад
Как-то раз оказался у меня чей-то выкинутый, с отколотостями унитаз, ну мне делать было нехрен, я решил по приколу грохнуть по нему кувалдой. Как оказалось, унитазы бьются крайне легко, прочность у них нулевая, но вот осколки - донельзя острые. Я правда не порезался, но мне пришлось их собирать, потому что я-то думал будут просто куски вроде глины, неострые и ладно, а они оказались острее бритвы. Место было такое, что кто-нить мог порезаться - ну и в общем я это всё собирал )))
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42k
turyst 45 минут назад
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357
ruslan d 2 часа назад
Праздник, который всегда со мной )))
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