15 человек, которым нужно как-то пережить этот понедельник

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Иногда наш понедельник может складываться иначе, чем ожидалось. Однако важно помнить, что мы не одиноки в трудные дни, и вполне допустимо испытывать разочарование или досаду. В этом посте вы увидите всяческие невзгоды, которые свалились на головы людей.
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12. Я съела две черничные вафли, и потом поняла, что в упаковке были обычные вафли. Я съела плесень
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Метки: Невзгоды Разочарование Трудные дни досада понедельник
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