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15 человек, которым нужно как-то пережить этот понедельник

15 человек, которым нужно как-то пережить этот понедельник

Автор:
25 сентября 2023 22:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Невзгоды   Разочарование   Трудные   дни   досада   понедельник   
1516
16

Иногда наш понедельник может складываться иначе, чем ожидалось. Однако важно помнить, что мы не одиноки в трудные дни, и вполне допустимо испытывать разочарование или досаду. В этом посте вы увидите всяческие невзгоды, которые свалились на головы людей.

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Метки: Невзгоды   Разочарование   Трудные   дни   досада   понедельник   
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5  комментариев
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11k
kaboza Час назад
ну половина
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1k
Выхухоль (Нагайна) 13 минут назад
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62k
doker 42 минуты назад
Просто забыли...
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