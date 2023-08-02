Хобби перестали быть просто увлечением

И, закономерно, когда хобби стало превращаться в работу, люди поняли, что им все сложнее получать от него удовольствие. Теперь все осложняется бухгалтерией, подсчётом налогов, маркетингом и прочими невесёлыми аспектами бизнеса. Если проворонить хотя бы один из пунктов, то можно или потерять подписчиков, или столкнуться с неприятностями с законом.