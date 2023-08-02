Хобби перестали быть просто увлечением

В свободное время многие из нас занимаются самыми разными вещами: от коллекционирования до экстремальных видов спорта.
Однако, в последнее время хобби стали постепенно умирать и виной тому пандемия коронавируса. В период пока все сидели по домам и появилось много свободного времени, то люди стали монетизировать свои увлечения.
Именно в тот период выяснилось, что монетизация очень быстро превращает хобби в работу. Кто-то вяжет шарфики, кто-то пишет статьи, кто-то искусный макияж. И благодаря соцсетям хобби серьёзно эволюционировали. Если у человека есть харизма и талант, то увлечение становится вполне прибыльным делом.
И, закономерно, когда хобби стало превращаться в работу, люди поняли, что им все сложнее получать от него удовольствие. Теперь все осложняется бухгалтерией, подсчётом налогов, маркетингом и прочими невесёлыми аспектами бизнеса. Если проворонить хотя бы один из пунктов, то можно или потерять подписчиков, или столкнуться с неприятностями с законом.
Вот такая ловушка, в которой оказались многие из тех, кто во время локдауна решили попробовать заработать на своём хобби. Многие, когда дела пошли хорошо, даже оставили свою постоянную работу и теперь, несмотря на ставшее в тягость увлечение, бросить его стало не так-то просто.
Источник:
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Я особо не верю в теории заговоров,но какое то странное совпадение,с началом войны,в России резко закончилась эпидемия коронки.